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深圳市政府︰按市場化等原則處置恒大等房企債務風險

據內地証券時報報道，在今日開幕的深圳市七屆人大二次會議上，深圳市政府工作報告指出，按照市場化、法制化原則，穩妥處置恒大集團（3333）等房地產企業債務風險。