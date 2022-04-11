文章日期：2022年4月11日 11:33
據內地証券時報報道，在今日開幕的深圳市七屆人大二次會議上，深圳市政府工作報告指出，按照市場化、法制化原則，穩妥處置恒大集團（3333）等房地產企業債務風險。
較早前，企查查資料顯示，恒大地產新增3項股權凍結。
恒大地產3間公司股權被凍結
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