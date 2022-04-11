乘聯會數據顯示，3月新能源乘用車批發銷量達到45.5萬輛，按年增長122.4%，按月增長43.6%，按月增幅接近於前幾年度。 1-3月新能源乘用車批發119.0萬輛，按年增長145.4%。 3月新能源乘用車零售銷量達到44.5萬輛，按年增長137.6%，按月增長63.1%，按月均好於歷年3月走勢。1-3月新能源乘用車國內零售107.0萬輛，按年增長146.6%。
新能源車市場方面，受到漲價的影響，漲價前訂單表現火爆，總體訂單充足。總體來看，雖然國內疫情仍然有本土散發病例，尤其是集中於深滬等新能源主銷的特大城市，但當時大部分地區相對溫和的防疫舉措，對居民出行和購車消費沒有明顯影響，對新能源車銷售有促進作用。
3月純電動批發銷量37.1萬輛，按年增長116.8%；插電混動銷量8.4萬輛，按年增長151.3%，一定程度上驗證了部分廠商對“插電混是油車潛客轉型第一步”的市場預判。
乘聯會認為，目前環境下自主駕車出行成為首選，但受高油價影響，更多人將選擇購買新能源車，因此4月的新能源車依舊保持較強增長。
乘聯會指，目前判斷鋰礦生產與季節相關，夏季鹽湖鋰礦等產量較大，而需求相對平穩，因此碳酸鋰價格近期不會繼續上漲。
乘聯會建議，應該在車市低迷時給傳統燃油車階段性中央減稅或地方補貼，改善百姓生活，穩定經濟增長。
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