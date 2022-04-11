科網股捱沽，恒科指跌3.97%。快手（1024）舜宇（2382）跌5%、7%。汽車及相關股受壓，比亞迪股份（1211）跌6%，贛鋒（1772）跌12%。上周大漲的內房物管股回吐，中海外（0688）跌3%，碧桂園服務（6098）跌8%。啤酒、餐飲、服飾等消費股沽壓明顯，華潤啤（0291）跌半成，九毛九（9922）跌9%。新能源、醫療生物科技股跌幅大。

恒科指率先跌穿過去大半個月整固平台底，向下有機會試4000點關口，並對恒指添壓。恒指今早低開後好快失守21,600點支持下滑，上月中遺留的上升裂口約20,800點成短線支持。

香港疫情緩和，防疫措施有望放寬，市民生活及商業活動逐步恢復正常，中銀香港（2388）可取。中銀的分行陸續恢復服務，政府將在短期內重啟零售綠債發行，最低保證回報增至2.5厘，料會受市場歡迎，有利銀行進行理財銷售。雖然中銀香港去年盈利遜預期，受到淨息差收窄及成本收入比率上升拖累。不過，該行資產質量保持良好，不良貸款率為0.27%。美國進入加息周期，即使本地銀行短期未必跟隨，但中線有加息壓力，並有利銀行淨息差及盈利表現。中銀香港的股價上月底升穿50天線後在該均線整固，可以吸納。短線以低收約28.5元止蝕。

劉思明

投資版副主編