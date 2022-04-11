Uber與眾安國際(ZA)宣布，投放800萬元推出「ZA x Uber 抗疫援助計劃」，為確診新冠病毒並需接受強制隔離的Uber司機發放的一次性2,000元的援助金，以提供經濟援助。
Uber活躍司機夥伴若由今年4月11日至7月11日期間不幸確診並需強制隔離，將合資格申請由「ZA x Uber 抗疫援助計劃」發放援助金。申請資格參照香港政府最新的自行申報政策，ZA 將接受由政府公共衛生部門發出的2019冠狀病毒病病人網上申報確認書及由政府部門或政府認可化驗所發出有效核酸檢測(PCR)陽性結果。計劃是ZA首個為本地Uber司機夥伴而設的抗疫援助項目。
眾安國際總裁許煒表示，支持社區為ZA核心價值之一，希望藉計劃惠及更多Uber司機夥伴，為香港經濟復甦出力。
Uber香港總經理鍾志霆表示，在過去數月很多司機夥伴均減少以Uber上線。感染個案數字回落，期望是次計劃可讓司機夥伴安心上線，同時重掌賺取收入的主導權。
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