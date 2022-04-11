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小米王翔：半導體助推全屏行業發展

小米集團（1810）合伙人暨總裁王翔於央視節目上表示，由於中國的IT產業和製造業領先於世界平均水平一段時間，所以中國最先踏入多屏時代。小米現時在全球有4.3億個可連接的IoT產品（不包括智能手機、平板及筆記本電腦），有一半是有屏幕。他指，半導體產業發展助推全屏行業進步。當提到中國芯片發展借鏡全屏時代的發展成果時，王翔提到半導體產業極為複雜。

王翔認為，半導體產業還有幾個難關需要克服，包括半導體設計、半導體的生產及製造等。半導體製造涉及非常多複雜的工藝，當中最困難的部份是半導體生產設備，要打通一條生產線需要幾十個，以至幾百個工藝設備，因此行業仍需要更長時間和投入，才能形成規模，進而降低成本推向市場；又稱這是一個非常複雜的過程，相信還有很多經驗可以借鑑。

另外王翔表示，將加大技術投入，讓用戶有更好的智能生活體驗。他指，小米認為技術投入是高技術企業生存之本，目前專注於多屏之間資訊流通及全場景覆蓋，包括未來的智能網聯電動車業務。

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