王翔認為，半導體產業還有幾個難關需要克服，包括半導體設計、半導體的生產及製造等。半導體製造涉及非常多複雜的工藝，當中最困難的部份是半導體生產設備，要打通一條生產線需要幾十個，以至幾百個工藝設備，因此行業仍需要更長時間和投入，才能形成規模，進而降低成本推向市場；又稱這是一個非常複雜的過程，相信還有很多經驗可以借鑑。

另外王翔表示，將加大技術投入，讓用戶有更好的智能生活體驗。他指，小米認為技術投入是高技術企業生存之本，目前專注於多屏之間資訊流通及全場景覆蓋，包括未來的智能網聯電動車業務。

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