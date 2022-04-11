中證監、國資委及全國工商聯發布聯合通知，表示要進一步支持上市公司發展，維護資本市場穩定。

《通知》提到要營造良好發展環境，穩定企業預期，堅持「房住不炒」，落實好疫情影響嚴重地區企業、疫情防控領域企業通過資本市場融資、併購重組等支持性政策安排。免除上市公司2022年上市初費和年費、網絡投票服務費等費用，減輕企業負擔。鼓勵和支持社保、養老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置於權益類資產，增加資本市場投資。

另外，要增進價值回歸，穩定投資者預期，包括鼓勵上市公司回購股份用於股權激勵及員工持股計劃。支持符合條件的上市公司為穩定股價進行回購。依法支持上市公司通過發行優先股、債券等多種渠道籌集資金實施股份回購。鼓勵大股東、董監高長期持有上市公司股份，在本公司股票出現大幅下跌時積極通過增持股票的方式穩定股價。並提到上市公司大股東要審慎增加股票質押。

《通知》重申，各部門會積極履職，共同促進市場穩定，中證監會密切跟踪上市公司情況，加強與地方政府及有關方面的溝通協調，及時了解疫情對上市公司經營和市場運行的影響，在依法合規做好監管工作的同時，提高對上市公司的服務供給質量；國資委按照便利企業的原則，對於國有控股上市公司股份回購、現金分紅給予積極指導支持；各級工商聯充分發揮引導服務民營上市公司的作用，加強對民營上市公司的調研培訓，引導民營上市公司堅持依法合規經營。