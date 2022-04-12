美國今將公布3月通脹數字，市場料再創40年新高，達8.4%，長期偏鴿派的芝加哥聯儲行長亦認為5月會議加息50基點值得考慮。在高通脹和緊縮前景之下，隔夜美國股債雙殺。聯儲會理事Waller表示，加息是「蠻力工具」，正竭力避免其「附帶損害」。標指、納指連跌兩日，道指曾見本月最大跌幅。