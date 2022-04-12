美國今將公布3月通脹數字，市場料再創40年新高，達8.4%，長期偏鴿派的芝加哥聯儲行長亦認為5月會議加息50基點值得考慮。在高通脹和緊縮前景之下，隔夜美國股債雙殺。聯儲會理事Waller表示，加息是「蠻力工具」，正竭力避免其「附帶損害」。標指、納指連跌兩日，道指曾見本月最大跌幅。
道瓊斯工業平均指數收跌413點，跌幅1.19%，報34308點。標普500指數收跌75點，跌幅1.69%，報4412點。納斯達克綜合指數收跌299點，或2.19%，報13411點。
微軟跌3.94%，報285.26美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低77點，而旅行者升0.42%，報185.64元，貢獻道指5點。
科技股方面，蘋果收市報165.75元，跌2.55%，谷歌母公司Alphabet收市報2576.47元，跌3.34%，亞馬遜收市報3022.44元，跌2.16%，Facebook收市報216.46元，跌2.64%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.59%，報458點。德國DAX指數收跌0.64%，報14192點；法國CAC 40指數漲0.12%，報6555點；英國富時100指數收跌0.67%，報7618點。