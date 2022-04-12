個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升4.12%，折合報368.17元；阿里巴巴（9988）升1.01%，折合報99.5元；美團（3690）升1.1%，折合報149.12元；匯控（0005）升0.41%，折合報54.27元；建行（0939）跌0.22%，折合報5.85元。

道期現跌0.008%；標期現跌0.07%；納期現跌0.06%。日股現跌0.97%，韓股現跌0.73%，澳股現跌0.12%。

紐油現升1.33%或1.25美元，報95.55美元；布油現升1.11%或1.09美元，報99.58美元；金價現跌0.15%或3.1美元，報1950.42美元。

美國10年期債息現升1.78%或0.0497厘，報2.8298厘。

今日焦點股份可留意：

「股神」拍檔芒格大幅減持阿里巴巴（9988）ADR。

思摩爾（6969）遭股東「加按」3.4億股，市值55.9億元。

紫金礦業（2899）：首季淨利潤逾60億，按年增逾1.44倍。

中國本月批出45隻國產新遊戲版號，包括百度（9888）、創夢天地，（1119）、心動公司（2400）旗下公司產品。可同時留意騰訊（0700）、嗶哩嗶哩（9626）、網易（9999）、快手（1024）。

龍湖（0960）首季賣樓240億元人幣。

奧園（3883）上月合約銷售跌逾六成。

小米（1810）王翔：半導體助推全屏行業發展。

禹洲（1628）上季賣樓收入跌64%，力高（1622）售樓首季跌四成。

長和（0001）董事去年集體加薪，獨「財爺」陸法蘭減薪逾三成。

東亞（0023）：已完成回購Elliott持股並將註銷，現有股東持股比率將上升。

中銀航空租賃（2588）破記錄買入80架空客A320NEO，同款機總數激增61%。

遠洋集團（3377）：首3個月合約銷售額跌28%。

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