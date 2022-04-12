恒指今早高開70點或0.34%，報21279點，成交金額26億元；國指今早高開39點或0.55%，報7247點。恒生科技指數開市報4246點，升1.33%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、京東（9618）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、美團（3690）拖累大市。
藍籌39隻升，20隻下跌，7隻無升跌。龍湖（0960）升2.98%，報43.25元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.3%，報60.85元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，3隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報211元，升12.89%；跌幅最大的是商湯（0020）開市報5.57元，跌0.54%。
恒指續低於10天線(21894.74點)、20天線(21533.2點)。科指續低於10天線(4500.44點)、20天線(4453.97點)。
「股神」拍檔芒格大幅減持阿里巴巴（9988）ADR。開市報98.5元，無升跌。
思摩爾（6969）遭股東「加按」3.4億股，市值55.9億元。開市報16.5元，升0.36%。
紫金礦業（2899）：首季淨利潤逾60億，按年增逾1.44倍。開市報12.84元，升1.26%。
中國本月批出45隻國產新遊戲版號。百度（9888）開市報130元，升1.4%。創夢天地（1119）開市報4.45元，升6.97%。心動公司（2400）開市報27.25元，升14.98%。騰訊（0700）開市報363.8元，升2.88%。嗶哩嗶哩（9626）開市報211元，升12.89%。網易（9999）開市報148.8元，升4.49%。快手（1024）開市報65.65元，升0.38%。
龍湖（0960）首季賣樓240億元人幣。開市報43.25元，升2.98%。
小米（1810）王翔：半導體助推全屏行業發展。開市報12.38元，升0.16%。
禹洲（1628）上季賣樓收入跌64%。開市報0.66元，升4.76%。力高（1622）售樓首季跌四成。開市報2.26元，升1.35%。
長和（0001）董事去年集體加薪，獨「財爺」陸法蘭減薪逾三成。開市報57元，升0.09%。
東亞（0023）：已完成回購Elliott持股並將註銷，現有股東持股比率將上升。無成交，報12元。
中銀航空租賃（2588）破記錄買入80架空客A320NEO，同款機總數激增61%。開市報59.95元，升1.78%。
遠洋集團（3377）：首3個月合約銷售額跌28%。無成交，報1.69元。
異動股
上升異動股，包括，心動公司（2400）開市報27.25元，升14.98%；指尖悅動（6860）開市報0.39元，升14.71%；嗶哩嗶哩（9626）開市報211元，升12.89%；中煤能源（1898）開市報6.66元，升12.5%；東銀國際（0668）開市報0.21元，升11.11%；裕承科金（0279）開市報0.21元，升9.95%；飛魚科技（1022）開市報0.32元，升8.47%；IGG（0799）開市報3.44元，升8.18%；中手游（0302）開市報2.3元，升7.48%。
下跌異動股，包括，金茂服務（0816）開市報5.78元，跌3.34%；中策（0235）開市報0.033元，跌2.94%；新東方（9901）開市報8.57元，跌2.72%；朝雲集團（6601）開市報2.3元，跌2.54%；鴻承環保科技（2265）開市報0.77元，跌2.53%；兗煤澳洲（3668）開市報27.85元，跌2.45%；信達生物（1801）開市報25.5元，跌2.3%；中國心連心化肥（1866）開市報8.1元，跌2.29%；綠城服務（2869）開市報8元，跌2.08%。
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