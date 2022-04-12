科網股反彈，騰訊（0700）美團（3690）曾經升約半成，美團半日升不足1%；心動（2400）急升24%，半日僅升6%。醫藥、汽車股反彈，藥明生物（2269）理想汽車（2015）最多升3%、4%，半日倒跌。部分消費股偏好，李寧（2331）九毛九（9922）半日升2%、3%。內房物管受壓，石油，電力、新能源、航運都有沽壓。

短線可以留意上月底由海螺創業（0586）分拆的工業固危廢處置商海螺環保（0587）。海螺創業除了工業固危廢業務外，亦持有海螺水泥（0941）和海螺型材股份，業績受到環保及建材市場影響。海螺環保獨立上市後，正式可以反映環保業務增長及擁有融資平台支持更快的增長和擴張。

去年9月底止，海螺環保營運工業固廢、危廢處置項目41個，較2020年的30個增長超過三成半；在建項目13個、已簽約待建項目38個；當中，營運中的工業固廢處置能力97萬噸，在建及已簽約待建的工業固廢處置能力近120萬噸，將提供增長動力。

海螺環保上市後曾飈升至約15元，之後急挫低見約7.2元，大幅波動後走勢轉穩在10元附近上落。短線可設低收9.5元止蝕。

劉思明

投資版副主編