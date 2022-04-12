此外，華科資本（1140）（前稱東英金融）成為MaiCapital的新投資者和股東。展望未來，在獲得證監會的批准和華科資本支持下，MaiCapital將向全球投資者擴闊虛擬資產基金產品和受監管的虛擬資產服務，並將其機構業務的總資產管理規模增至2億美元。

華科資本董事長柳志偉表示，MaiCapital在獲批虛擬資產管理牌照後，將迎來發展新起點，為廣大投資者帶來更多融合先進理念與科學策略的創新性金融產品。近年來，華科資本看好包括區塊鏈技術在內的數字經濟發展前景，已做了大量布局；下一步，他們將利用自身平台為MaiCapital提供全方位支持。

MaiCapital自2018年領有證監會第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）牌照後，至今營運兩個主動型區塊鏈對沖基金。2019年至今其管理資產共錄得超過20倍增長。證監會的新批准，將容許MaiCapital更靈活地在加密貨幣市場部署其投資策略，並大幅增加能向投資者提供的產品選擇。

MaiCapital的旗艦Blockchain Opportunity Fund（區塊鏈機會基金），是首個由受證監會認可的加密資產主題基金，有超過3年往績記錄。第二個基金Bitcoin+基金採用與行業有別的量化算法策略。兩個基金僅限於機構或專業投資者參與。至於與其合作管理基金的服務供應商，包括Coinbase、BC科技（0863）旗下OSL、受監管的合格託管人，及受英國金融行為監管局監管的加密貨幣遠期合約交易平台與交易對手方。

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