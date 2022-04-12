moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

貿易通：今年首季表現與去年相差不大 惟第五波疫情不利報關業務

貿易通（0536）執行董事及營運總監鍾順群表示，香港貿易表現及Omicorn疫情帶來不確定因素，無疑將影響集團電子商易GETS 業務子分部表現，對今年電子商務業務持審慎樂觀態度，GETS 業務的實際表現將取決於市場外圍貿易環境。鍾順群則表示，今年1月報關業務原本表現不俗，但本港爆發Omicorn疫情影響2月和3月的表現，但與2020年年初疫情爆發初時比較，今年首季的影響較細。鍾順群又表示，外界均希望下半年出現反彈，預料即使本港出現第六波，相信屆時影響亦相對可控。

問及近期廣州及上海封城對業務的影響，鍾順群表示，上海封城對公司業務影響有限，至廣州封城亦只是近幾日發生的事，未即時反映其影響，未知廣州疫情發展的路向，目前亦不能判斷，若疫情持續蔓延至深圳等地，或會影響當區的業務。

執行董事及行政總裁謝錦強表示，今年本港貿易環境存在多項不確定性因素，貿易通的業務往來同時容易受到影響，包括本港疫情、國內疫情、俄烏戰爭、通脹及能源價格等因素均會抑制貿易增長。謝錦強稱，就今年首季表現方面，與去年表現相差不大，主要因疫情已成新常態，在家工作等應對措施已適應，至於預期今年全年業務的發展勢頭，需觀望未來三季的表現。

 

其他報道

中糧家佳康上月豬肉均價跌56%至11.86元人幣

華潤置地3月合同銷售額按年跌20%

先施：在深水埗分店向長者派快檢包 冀助抗疫情

MaiCapital獲證監會批准 可管理投資達100%的虛擬資產

諾基亞退出俄羅斯市場

馬斯克保留收購更多Twitter股份權利

澳門擬吸納更多國債及地方債發行 粵澳保險活動升幅快

HK2A：47%受訪客戶今年擬增廣告開支 投放於KOL開支降

賀一誠：周邊地區疫情持續 料五一黃金周旅客量有問題

憧憬內地出手 中港股市逆市升 恒指升110點 北水流入增24倍 科指終止5連跌

管濤︰中國仍有減息降準空間