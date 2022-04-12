問及近期廣州及上海封城對業務的影響，鍾順群表示，上海封城對公司業務影響有限，至廣州封城亦只是近幾日發生的事，未即時反映其影響，未知廣州疫情發展的路向，目前亦不能判斷，若疫情持續蔓延至深圳等地，或會影響當區的業務。

執行董事及行政總裁謝錦強表示，今年本港貿易環境存在多項不確定性因素，貿易通的業務往來同時容易受到影響，包括本港疫情、國內疫情、俄烏戰爭、通脹及能源價格等因素均會抑制貿易增長。謝錦強稱，就今年首季表現方面，與去年表現相差不大，主要因疫情已成新常態，在家工作等應對措施已適應，至於預期今年全年業務的發展勢頭，需觀望未來三季的表現。

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