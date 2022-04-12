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澳門特首賀一誠：失業率升與整頓中介人、衛星場有關 修法與否亦一樣

澳門特首賀一誠稱，現時6間博企堅持不裁員的基本原則，雖然有無薪假、半薪假的問題，但並沒出現大幅裁員。他認為，按現時旅客量來講，人員屬於過剩，但是肯定博企已負起社會責任。他稱，本地失業率由去年的2.9%，提高至4.3%，與整頓博彩中介人、衛星場有關，但即使今年沒修改博彩法，在國際環境下同樣產生相同問題。

他承認，政府在就業配套方面的確有檢討空間，因此未來勞工當局提高職業配對或空缺的透明度。他更形容，澳門適度多元發展不是容易的事情，並需要轉型。他稱，澳門產業單一，深度合作區發展4大產業，但一些新產業項目要投入幾十億元才可以叫有規模，甚至有些涉及過百億元的投資。若要澳門的企業作這種程度的投資是很困難，尤其是高新產業，澳門沒有經驗、市場亦沒有相關人才。澳門的青年即使有水平，亦有不少在外地讀書的人才，只是他們可能投身博彩業工作，令他們原本的專業或才能生疏，需一個階段讓這批人才回復技能，因此已要求經濟委員會做好分科研究，協助他們從以往博彩業範疇工作轉型至其他行業。 

若澳門和周邊地區下半年疫情穩定，他還指，可嘗試恢復澳門大型國際化體育賽事，包括有國際選手參賽的澳門格蘭披治大賽車、澳門國際馬拉松和澳門國際排聯世界女子排球聯賽。

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