富途表示，旗下大象財富的財富管理低至零費率，支持所有公募基金零申贖費用，私募基金認購門檻低至0.01港元/美元。此外，大象財富近來引進基金組合自動調倉功能以及財富管理賬戶綜合結單功能，改善客戶交易過程，實時配合投資者需要。

大象財富曾於2021年與多間金融機構機構，包括富達、摩根士丹利、富蘭克林等十多間基金公司，聯手舉辦線上「富途基金節」，策劃共18場投資策略會直播，觀看人數高達21萬，期內在平台上累計的申購金額達18億港元。

富途證券創辦人李華表示，富途大象財富是旗下一個配合大市及投資者需要打造的環球資產配置平台，憑藉對客戶執著更好的態度，未來相信能夠再下一城，帶來更優質的體驗及產品，以及推進更全面的投資者教育。

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