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恒生料中港股市延至下半年始好轉

新冠肺炎疫情持續，加上俄烏地緣政治局勢等因素，資本市場表現波動。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指，相信上月恒指跌至1.8萬點水平已「見底」，但目前市場比較波動，仍需視乎各項因素發展，故下半年股市始會好轉。

他續指，以往恒指市賬率跌至一倍水平已屬「見底」水平，但早前則曾一度跌至0.88倍，故未來仍需時審視是否以一倍作「見底」基準；倘若未有其他因素出現，加上其他負面因素逐步被消化及國內經濟寬鬆政策出爐，相信恒指市賬率將會大幅反彈，尤當中尤其以A股反彈幅度最為顯著。

針對國內政策，薛永輝表示，由於中國今年對GDP增長目標達5.5%較高水平，相信當局將會推出更多措施刺激經濟，包括近期對內房等行業走放寬姿態，加上對互聯網企業等監管政策周期接近尾聲，相信下半年經濟將會迎來好轉，較原先預期第二季復蘇有所延遲。他又認為，當局會因應需要推出降準等一系列寬鬆措施，但不會如以往大水漫灌，反而採取審慎態度，逐步推出政策。

因應目前市場情況，恒生投資建議，現時中國股票市場核心投資策略應集中長遠結構性增長股票，以及受惠國策支持的板塊，包括有內循環支持的體育用品等內需股；高科技產業等長遠戰略發展相關行業；以及新能源行業等。另投資者亦應適時加入防禦性股票，如：必需消費品；房地產和工業；及金融行業。

至於亞洲股票市場方面，該行建議目前仍維持增長及價值平衡，其中長遠看好新能源、電動車生產鏈、半導體製造等板塊。