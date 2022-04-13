美國3月份CPI同比漲幅達到8.5%，創1981年末以來最高值，但核心CPI的按年和按月升幅都低於預期，美股早段向上，不過，俄羅斯總統普京表示，與烏克蘭的和平談判走進了「死胡同」，因此入侵會繼續進行下去，油價升逾6%，升穿每桶100美元，再度引發通脹擔憂，美股倒跌收市。
道瓊斯工業平均指數收跌87點，跌幅0.26%，報34220點。標普500指數收跌15點，跌幅0.35%，報4397點。納斯達克綜合指數收跌40點，或0.31%，報13371點。
聯合健康跌0.69%，報533.71美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低24點，而雪佛龍升2.08%，報169.01元，貢獻道指22點。
科技股方面，蘋果收市報167.66元，升1.15%，谷歌母公司Alphabet收市報2554.29元，跌0.86%，亞馬遜收市報3015.75元，跌0.22%，Facebook收市報214.14元，跌1.07%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.36%，報456點。德國DAX指數收跌0.48%，報14124點；法國CAC 40指數跌0.29%，報6537點；英國富時100指數收跌0.55%，報7576點。