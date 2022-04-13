美國3月份CPI同比漲幅達到8.5%，創1981年末以來最高值，但核心CPI的按年和按月升幅都低於預期，美股早段向上，不過，俄羅斯總統普京表示，與烏克蘭的和平談判走進了「死胡同」，因此入侵會繼續進行下去，油價升逾6%，升穿每桶100美元，再度引發通脹擔憂，美股倒跌收市。