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港股ADR跌159點 夜期低水94點 美期亞股升

美股下跌，港股ADR跌159點或0.75%，報21160點，夜期跌78點或0.36%，報21225點，夜期低水94點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.91%，折合報363.05元；阿里巴巴（9988）跌1.28%，折合報97.73元；美團（3690）跌1.4%，折合報151.74元；匯控（0005）跌1.54%，折合報52.53元；建行（0939）跌0.58%，折合報5.8元。

道期現升0.292%；標期現升0.3%；納期現升0.33%。日股現升0.63%，韓股現升0.55%，澳股現升0.19%。

紐油現升0.77%或0.78美元，報101.38美元；布油現升0.7%或0.73美元，報105.38美元；金價現跌0.14%或2.9美元，報1963.86美元；美國10年期債息現升0.69%或0.019厘，報2.7403厘。

今日焦點股份可留意：

12隻中概股納入美國第四批除牌臨時名單。留意新濠國際發展（0200）

普京稱談判無進展將續入侵烏克蘭。油價向上，留意油股。

HKTVmall上月訂單金額按月跌16%，早前曾預告創新高。留意香港科技探索（1137）

復星國際（0656）近58億元售美國產險公司ATG，料蝕近6.2億。

中國市監管據報批准《電子煙》強制性國家標準。留意思摩爾（6969）

貿易通（0536）：今年首季表現與去年相差不大，惟第五波疫情不利報稅業務。

中糧家佳康（1610）上月豬肉均價跌56%至11.86元人幣。

華潤置地（1109）3月合同銷售額按年跌20%。

先施（0244）：在深水埗分店向長者派快檢包，冀助抗疫情。

MaiCapital獲證監會批准，可管理投資達100%的虛擬資產。留意華科資本（1140）

賀一誠：周邊地區疫情持續，料五一黃金周旅客量有問題。留意賭股。

 

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