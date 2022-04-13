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港元拆息個別發展 1個月HIBOR由跌轉升

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.12點子至0.18655%。

1個月HIBOR是2022年4月11日後最高，當日報0.18839%

港元現報7.8371元升值3點子，曾貶值最多6點子，報7.838元，亦曾升值最多10點子，報7.8364元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.05441%；1星期HIBOR升0.27點子至0.08113%；2星期HIBOR升0.18點子至0.10054%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.06點子至0.50786%；6個月期HIBOR跌1.71點子至0.97738%；12個月期HIBOR升0.19點子至1.79006%。

美元指數現報100.256貶值0.036點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.52457%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.338%，終止連續9日收窄，利差是2022年4月11日後最高，當日差距為-0.3362%

對上一次終止連續9日收窄，是2022年3月30日，當日利差報-0.1423%。

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