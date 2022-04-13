霧芯科技（美︰RLX）目前在美股升逾9%，自4月8日當局發布電子煙的國家標準後，已累升逾15%。

2022年3月11日，國家煙草專賣局公佈《電子煙管理辦法》；4月8日，國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）發布《電子煙》國家標準。

國家煙草專賣局今晚表示，《電子煙管理辦法》明確了監管對象、明確了監管主體、明確了監管措施。當局指，電子煙、霧化物、電子煙用菸鹼及其他新型煙草製品等均納入了監管範圍。電子煙包括煙彈、煙具以及煙彈與煙具組合銷售的產品等。禁止銷售除煙草口味外的調味電子煙和可自行添加霧化物的電子煙，將不含菸鹼的電子煙產品納入監管範圍。加熱捲煙屬於捲菸，已納入捲菸管理，《電子煙管理辦法》對此進行了強調。目前，我國未批准加熱捲煙在境內上市銷售，任何市場主體不得非法經營加熱捲煙。

從事電子煙、霧化物、電子煙用菸鹼等生產經營活動，應當依法向煙草專賣行政主管部門申請領取煙草專賣生產企業許可證；取得煙草專賣批發企業許可證的企業，應當經煙草專賣行政主管部門批准，變更許可範圍後方可從事電子煙產品批發業務；從事電子煙零售業務，應當依法向煙草專賣行政主管部門申請領取煙草專賣零售許可證或者變更許可範圍。