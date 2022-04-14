港元現報7.8399元貶值5點子，曾貶值最多6點子，報7.84元，亦曾升值最多9點子，報7.8385元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.4點子至0.05839%；1星期HIBOR升0.4點子至0.08512%；2星期HIBOR跌0.08點子至0.09976%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌，報0.50786%；6個月期HIBOR升0.24點子至0.97976%；12個月期HIBOR升0.85點子至1.79857%。

美元指數現報99.705貶值0.17點或0.17%。

美元1個月期LIBOR報0.55129%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.364%，連續2日擴闊，利差是2022年4月11日後最高，當日差距為-0.3362%

對上一次連續2日擴闊，是2022年3月24日，當日利差報-0.1282%。

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