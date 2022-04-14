降準預期及國常會部署促消費舉措，恒指今早高開88點，曾倒跌15點，其後又回升最多180點，高低波幅196點。
恒指半日升79點或0.37%，報21453點，成交金額491億元；國指升48點或0.66%，報7363點。恒生科技指數收報4308點，升0.94%。
騰訊（0700）、美團（3690）、平保（2318）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。
藍籌52隻升，11隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升6.54%，收報15.64元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌3.55%，收報95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報110元，升6.49%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報94.95元，跌3.6%。
恒指續低於10天線(21765.57點)、20天線(21751.48點)。科指續低於10天線(4435.52點)、20天線(4497.21點)。
北水南下合計淨流入8.71億元，連續第5日流入，累計流入59.04億元，對上一次連續5日淨流入是2022年3月1日。南水休市。
下周四放寬堂食至4人，晚市延至10點，餐飲股個別發展。味千中國（0538）收報1.16元，跌3.33%；大家樂（0341）收報13.18元，升3.78%；太興（6811）收報1.39元，升6.11%。
安徽淮北推臨時購房優惠，首套房最高可獲6萬人幣獎勵。內房上升，合景泰富（1813）收報3.39元，升3.67%；禹洲（1628）收報0.63元，升3.28%；龍光地產（3380）收報2.49元，升2.89%；富力（2777）收報3.12元，升1.96%。
能源局稱經濟持續穩定恢復，3月全社會用電量按年增速降至3.5%。電力股向上，中國電力（2380）收報3.94元，升0.25%；華潤電力（0836）收報14.92元，升2.47%；華能國電（0902）收報3.49元，升0.58%；大唐發電（0991）收報1.22元，升1.67%；華電國際（1071）收報2.48元，升0.4%。
易居（2048）稱不太可能獲得所需資金以兌付2022年美元債券。收報0.89元，跌1.11%。
中紀委據報直接調查螞蟻集團。阿里（9988）收報94.95元，跌3.6%。
中證監責令聯想控股（3396）改正，涉報告披露不及時等。收報9.79元，跌1.11%。
多間公司公布業績，績前表現如下，迅銷（6288）收報38.8元，無升跌。福耀玻璃（3606）收報29.15元，升5.42%。合景泰富（1813）收報3.39元，升3.67%。威高股份（1066）收報8.72元，升2.83%。
電子煙交易管理平台上線。思摩爾（6969）收報18.28元，升9.86%。
安東油服（3337）首季新增訂單按年增近23%。收報0.485元，升5.43%。
大唐新能源（1798）3月發電量按年增17.3%。收報3.09元，跌1.28%。
六福集團（0590）上季香港同店銷售跌15%。收報19.18元，升0.74%。
合景泰富（1813）3月預售額按年減56%。收報3.39元，升3.67%。
君實生物（1877）治肺癌藥獲FDA孤兒藥資格認定。收報51.55元，升8.53%。
工行（1398）6月暫停新開個人外匯買賣簽約，人民幣兌換不受影響。收報4.75元，無升跌。
長江實業（1113）完成售飛機租賃業務，套現332億元。收報55元，升1.76%。
太平洋航運（2343）首季小靈便型及超靈便型乾散貨船日均租金升逾1.1倍。創52周高，見4.67元，收報4.67元，升10.4%。
路透︰中海油（0883）或撤出英美營運，以免被制裁。收報11.66元，升1.75%。
周大福（1929）上季港澳同店銷售跌20.6%，內地跌11.3%。收報13.28元，升0.3%。
破頂股包括，中國黃金國際（2099）創52周高，見34.25元，收報34.25元，升5.55%；紫金礦業（2899）創52周高，見14.18元，收報13.9元，升1.46%；招金礦業（1818）創52周高，見9.24元，收報9.2元，升2.34%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.67元，收報4.67元，升10.4%；電能實業（0006）創52周高，見52.5元，收報52.45元，升0.48%；中海外（0688）創52周高，見27.35元，收報26.3元，升0.19%；神華（1088）創52周高，見26.5元，收報26.3元，升0.57%；兗煤（1171）創52周高，見25.9元，收報25.75元，升2.79%；中煤能源（1898）創52周高，見7.27元，收報7.25元，升1.54%。
破底股包括，聯眾（6899）創上市新低，見0.171元，收報0.194元，跌2.51%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.56元，收報0.58元，無升跌；瑞爾集團（6639）創上市新低，見12.58元，收報12.58元，跌2.63%；太陽國際（8029）見52周低0.31元，收報0.31元，跌7.46%；國泰君安國際（1788）見52周低0.86元，收報0.88元，升2.33%。
異動股
上升異動股，包括，旭通（1826）收報0.152元，升32.17%；遠東酒店（0037）收報0.71元，升18.33%；海吉亞醫療（6078）收報35.65元，升11.93%；太平洋航運（2343）創52周高，見4.67元，收報4.67元，升10.4%；思摩爾（6969）收報18.28元，升9.86%；清晰醫療（1406）收報1.36元，升9.68%；創新奇智（2121）收報14.9元，升9.56%；培力控股（1498）收報1.63元，升9.4%；睿見教育（6068）收報0.295元，升9.26%；天立教育（1773）收報0.95元，升9.2%；思捷（0330）創52周高，見1.38元，收報1.38元，升8.66%。
下跌異動股，包括，超凡網絡（8121）收報0.122元，跌14.08%；指尖悅動（6860）收報0.295元，跌13.24%；陸慶（8052）平上市低位0.02元，收報0.02元，跌13.04%；安山金控（0033）收報1.74元，跌8.9%；卓越教育集團（3978）收報0.211元，跌8.66%；比高（8220）收報0.24元，跌7.69%；太陽國際（8029）見52周低0.31元，收報0.31元，跌7.46%；華新手袋（2683）收報0.38元，跌7.32%；HMVOD（8103）收報1.06元，跌6.19%；中國新華教育（2779）收報1.31元，跌5.07%。
其他報道
能源局稱經濟持續穩定恢復 3月全社會用電量按年增速降至3.5%
政府計劃立法規管眾籌 許正宇：杜絕危害國家安全的集資 研發牌或登記等
阿里巴巴曾跌4.7% 早前報道稱中紀委查螞蟻 涉周江勇受賄案