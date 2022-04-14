徐輝又指出，今年內地疫情出現地區性爆發，致員工出差、商務談判、中標後入場進行調研，及應收賬款處理等方面短期內受影響，並會在今年首季及上半年度表現受影響，但是他對全年度營運會有信心。在生意較大的優質客戶數目方面，他說，今年度會保持去年度原有的42名客戶，並且爭取留客複購，期望在今年底該等客戶可以貢獻營收比例85%以上。同時集團亦會培育轉化其他客戶，料今年內有成果。

為配合業務發展，徐輝稱，他們會保持技術研發人材在整個團隊的50%左右比例。去年底止，集團的技術人員達259名，佔整個團隊的56.7%。集團亦會研發產品，不單令產品生命周期更長，料產品及服務實施期可望在一年內完成。該集團承接過千萬元以上合同，有別標準化產品只需1天至兩周實施期，最少會在6個月左右至1年內完成實施。

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