集團指，由於上季多間香港分店曾短暫停業、人流受社交距離措施限制等，導致香港市場季內零售銷售按年增長由第三季的14.3%放緩至9.4%。隨着集團季內持續調整店舖網絡，關閉多餘的店舖以降低成本，加上低基數效應，帶動本港第四季同店銷售按年升22.6%。

至於澳門地區與內地已恢復通關逾一年，惟上季肺炎疫情肆虐，當地邊境檢疫措施即時加強，重挫集團季內的內地客銷售，其中3月份銷售額跌至接近整個財年的低位，並拖累第四季零售銷售按年跌22.9%。

集團又透露，計劃未來一年關閉虧損而租金過高的店舖，並進一步整合線上線下 (OMO)營運。截至上月底，集團於港澳地區分店數目為85間，按年減少15間門市；內地市場則增加20間至77間門市；集團門店總數為234間。

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