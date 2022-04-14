匯豐銀行由4月19日起，讓客戶透過匯豐網站及熱線電話地申請「百分百擔保個人特惠貸款」。該行有見新冠疫情打擊本地經濟，該行會繼續支持能夠幫助個人客戶解決財政困難的措施。除了透過調配人手，匯豐亦利用數碼資源加快審批貸款的流程，讓客戶能夠得到適切的幫助。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「匯豐引入了機械人技術去改善申請百分百擔保個人特惠貸款的客戶體驗，利用科技縮短處理時間高達20%，並避免人手操作可能出現的錯誤。」

該行指，合資格客戶可於匯豐網站或熱線29967288作出申請。每名申請人的貸款上限定為在職時平均月薪的9倍，最高貸款額為10萬元。早前已申請百分百擔保個人特惠貸款的客戶亦能申請加大貸款額，有關上限為優化計劃下最高貸款額減去先前已提取的貸款的差額。貸款期最長為120個月，實際年利率1%，並有首18 個月「還息不還本」的選項。申請人全數償還貸款後，將可獲發還已繳付的全部利息。