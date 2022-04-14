金融穩定局局長孫天琦表示，截至去年底，全國高風險金融機構316家，數量連續六個季度下降，較峰值壓降過半，金融風險處置進入了常態化階段。下一步，人民銀行將做好宏觀和微觀跨週期管理，爭取走在金融風險曲線前面。他表示，市場經濟是有周期，金融會隨著經濟週期起伏，不可避免的會出現個別高風險機構。因此既不要在經濟上行期盲目樂觀，也不要在經濟下行期過度悲觀。

人行金融市場司司長鄒瀾表示，恒大（3333）風險顯性化後，金融機構出現了短期的應激反應，人行積極指導商業銀行更多關注建設項目本身的償還能力，保持開發貸款平穩投放，滿足房地產建設項目的合理融資需求。與去年第四季相比，今年第一季全國房地產開發貸款月均多增約1500億元（人民幣，下同），與同期的新房在建規模相比，開發貸款餘額也處在較高水準。

鄒瀾又表示，受疫情近期多發、部分居民收入下降、房地產建築行銷活動受阻等因素影響，商品住宅銷售額出現了下滑，個人住房貸款發放額也有小幅回落，不過內地個人住房貸款的資產品質整體較好，不良率長期維持在0.3%左右的較低水準。

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