人民銀行貨幣政策司司長孫國峰表示，今年以來，貨幣政策堅持穩字當頭、穩中求進，穩健貨幣政策靈活適度，政策發力適當靠前，加大金融對實體經濟的支援。下一步人行按照國務院常務會議要求，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支援力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。
金融穩定局局長孫天琦表示，截至去年底，全國高風險金融機構316家，數量連續六個季度下降，較峰值壓降過半，金融風險處置進入了常態化階段。下一步，人民銀行將做好宏觀和微觀跨週期管理，爭取走在金融風險曲線前面。他表示，市場經濟是有周期，金融會隨著經濟週期起伏，不可避免的會出現個別高風險機構。因此既不要在經濟上行期盲目樂觀，也不要在經濟下行期過度悲觀。
人行金融市場司司長鄒瀾表示，恒大（3333）風險顯性化後，金融機構出現了短期的應激反應，人行積極指導商業銀行更多關注建設項目本身的償還能力，保持開發貸款平穩投放，滿足房地產建設項目的合理融資需求。與去年第四季相比，今年第一季全國房地產開發貸款月均多增約1500億元（人民幣，下同），與同期的新房在建規模相比，開發貸款餘額也處在較高水準。
鄒瀾又表示，受疫情近期多發、部分居民收入下降、房地產建築行銷活動受阻等因素影響，商品住宅銷售額出現了下滑，個人住房貸款發放額也有小幅回落，不過內地個人住房貸款的資產品質整體較好，不良率長期維持在0.3%左右的較低水準。
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