移民,是主旋律下說不得的禁忌。當然,每人也有選擇在甚麼地方生活的自由,但這種自由也建基於財政能力上。銀彈充足的最上層,其實甚麼時間也可以走,甚至早已手持他國護照,走也不急在一時;最底層的盤川不足,出走只是奢望。中層從來最矛盾,過著比上不足、比下有餘的生活,寄望出走可呼吸更自由的空氣,但又擔心移居他國難免令生活質素下降,於是夾在「想走」及「不敢走」的迷思之間。想不到的是那本已不被港府承認的護照,突然衍生出來的移民方案,大大降低了出走的門檻,令不少中產也具備遷徙的條件,於是下定決心要走的人,眼前的大問題只剩下一個;如何有足夠的財政能力,捱過等待入籍前的「5+1」緩衝期。

或許對很多人來說,移民注定要放棄原來的職位,要到他方重頭來過,但在金融業,並不是所有情況也如此絕望,甚至有人可以「出住香港糧」,但肉身卻在「外國返工」。或許大家會想「邊有可能咁筍」,但對港人要移居他國時的心大心細,外籍同事不禁嗤之以鼻:「只是Relocation,需唔需要咁凝重?」放眼Trading Floor,逾半非Local同事,不也因為種種原因,Relocate來了香港工作嗎?他們有的依然「出住外國糧」,有的早已簽了薪酬跟外國相近的Local約,不少甚至是扶老攜幼,已留港工作生活十年以上。

“Are you willing to relocate?” 這是不少投行前綫工種面試時的HR必問問題。地域流動性是職場競爭力之一,那些年投行對「金磚四國」趨之若鶩,其中北望神州的潛在商機明顯最大,因此HR所說的”Relocate”,80%以上的意思是問:你究竟願不願意到內地工作?而且”Relocate”這個字,有轉移陣地的潛在意義,所指的當然不止是一個月去三四日般的Business Trip,而是指最少幾個月、甚至一年半載的長駐。人為財死,加上年輕時膽正命平,倒不覺得到內地工作是苦差;而且HR問到,問甚麼也化身為”Yes Man”是常識吧,就算不願,難道面試就敢講出口?當然是等Offer手到拿來時再慢慢「拆」吧。

作為國際金融中心,本港金融業確實職位較多、前景較好,加上外資投行傾向更信任同國籍的自己人,造就大量外國金融專才Relocate來港工作。時移勢易,本港同事向內部申請Relocate去外國的數目,親身感受,肯定是入行十多年以來最多。Relocation主要有兩種,其一是依然維持現時的職位及職責,純粹將自己搬到外國工作;另一種則是內部調職,看看同一間投行的不同地區,有哪一個部門需要職級與經驗相若的人,而這些機會,通常是可遇不可求。

先說第一款同職位Relocation,以前這類的轉移是很少的,始終身處外地,地域確實產生不少限制;倒是疫情肆虐逾兩年,加速了Work From Home機制的發展。不單只有候任特首、不,是候選人才對的李特是個Result Oriented的人,同樣以結果為導向的投行管理層漸漸發現,即使員工們不身處於同一空間工作,也一樣可達到賺錢的結果。既然各自留家、對著電腦也可履行職務,再前瞻性一些,只要有網絡接通,就算身處地球不同方位,其實也沒有甚麼大影響。本為疫情下工作的特別安排,倒為Relocation開闢了新路徑。

最不受各部門尊重的IT狗,成為了Relocation的最大得益者,過去半年,沒有十個、也起碼有半打IT同事申請Relocation成功,同薪酬同職位轉移到他國,也繼續支援著本身一直負責的部門。走得到的IT同事,主要屬於寫Code寫種程式的Programming同事,而非需落手落腳砌機的Supporting同事。IT狗容易走,主因是他們的工種,本身已不受地域限制,一Code走天涯,只要Front Office有需要時IT能及時支援,身處何地根本不成問題,最大問題只是要克服時差。由此引伸,除了需要實際Physical 接觸、如需見客的Front Office Sales外,其他中後勤部門一律也有Relocate的本錢。近半年,Compliance又好、Settlement又好、甚至是Risk Management同事,Relocation的數字有增無減,似乎這也是未來趨向。

至於第二類、需要轉職的Relocation,其實在未有疫情、未有社會運動前,已是一個存在已久的機制,只不過當時未有如此系統化,需要由想請人的部門以及想轉職的同事各自提出,再由HR 配對。疫情下招聘難度增加,大部分跨國金融機構已建構了Internal Transfer網上平台,讓部門主管與下屬自由配對。基於各地的金融法規不同,Front Office一向甚難轉職,Compliance、Settlement等也因法例背景不同,倒要經過一番牌照及培訓相關事宜,才有成功轉職的希望。倒是IT狗又跑出,無論去到甚麼國度,Coding Language也是同一套,只要建構出用家滿意的系統,就能圓滿完成職務。作為Relocation的大贏家,誰還敢看輕IT狗?

N年前有套經典電影,叫《無痛失戀》,看看年份,原來已接近20年,兩位主角即使清洗了對方的記憶,但潛藏心中的部分,依然會令大家再次相愛。同薪同職的Relocation,就像來一趟「無痛出走」,但背負著對一個城市的情懷及記憶,真的解決了金錢上的問題,就能完全「無痛」嗎?

羅仕揚 其他報道

【羅仕揚專欄】因為防疫,所以加薪?