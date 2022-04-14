國航（0753）公布，3月集團合併旅客周轉量（按收入客公里計）按年、按月均下降。客運運力投入（按可用座位公里計）按年下降63.3%，按月下降44.6%；旅客周轉量按年下降70.1%，按月下降49.2%。
其中，國內客運運力投入按年下降64.7%，按月下降45.5%；旅客周轉量按年下降70.7%，按月下降49.8%。國際客運運力投入按年下降20.4%，按月下降20.6%；旅客周轉量按年下降41.2%，按月上升20.1%。地區客運運力投入按年下降36.1%，按月下降41.8%；旅客周轉量按年下降48.3%，按月下降57.2%。
3月份平均客座率為59.1%，按年下降13.4個百分點，按月下降5.3個百分點。其中，國內航線按年下降12.4個百分點，按月下降5.2個百分點；國際航線按年下降10.7個百分點，按月上升10.2個百分點；地區航線按年下降9.5個百分點，按月下降14.5個百分點。
貨運方面，貨運運力投入（按可用貨運噸公里計）按年下降8.5%，按月上升13.5%；貨郵周轉量（按收入貨運噸公里計）按年上升3.3%，按月上升45.2%；貨運載運率為41.5%，按年上升4.8個百分點，按月上升9個百分點。