聯儲局官員強化市場下月將加息50個基點的預期，紐約聯儲行長John Williams表示，考慮到目前的低利率水平，加快政策收緊步伐（包括加息50基點）是「合理選項」，美國10年期國債殖利率升破2.8%，利率敏感的科技股領跌，當中，Twitter 更受到Tesla創辦人馬斯克有關懷疑自己未必可以成功收購影響而下跌1.68%，馬斯克又指，如果出價不被接受，他還有「B計劃」。