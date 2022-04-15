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下月加息50基點預期升溫 美股向下 道指跌113點

聯儲局官員強化市場下月將加息50個基點的預期，紐約聯儲行長John Williams表示，考慮到目前的低利率水平，加快政策收緊步伐（包括加息50基點）是「合理選項」，美國10年期國債殖利率升破2.8%，利率敏感的科技股領跌，當中，Twitter 更受到Tesla創辦人馬斯克有關懷疑自己未必可以成功收購影響而下跌1.68%，馬斯克又指，如果出價不被接受，他還有「B計劃」。

道瓊斯工業平均指數收跌113點，跌幅0.33%，報34451點。標普500指數收跌54點，跌幅1.22%，報4392點。納斯達克綜合指數收跌292點，或2.15%，報13351點。

微軟跌2.71%，報279.83美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低51點，而Caterpillar，升4.37%，報227.81元，貢獻道指62點。

科技股方面，蘋果收市報165.29元，跌2.99%，谷歌母公司Alphabet收市報2534.6元，跌2.43%，亞馬遜收市報3034.13元，跌2.46%，Facebook收市報210.18元，跌2.23%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.67%，報459點。德國DAX指數收漲0.63%，報14163點；法國CAC 40指數漲0.73%，報6589點；英國富時100指數收漲0.47%，報7616點。

 