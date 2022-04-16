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首條推文NFT拍賣跌價逾九成 持有人傾向不賣

Twitter（美：TWTR）創辦人Jack Dorsey首條推文的NFT日前進行拍賣，由於出價跟買入價差距甚大，該NFT持有人、馬來西亞區塊鏈公司Bridge Oracle行政總裁Sina Estavi對外媒表示，自己仍未決定持有或出售該NFT，更稱目前報價過低，使他傾向於暫時不賣。他強調，自己不會以低於5000萬美元的價格出售。

Sina Estavi又指出：「我的出售價很高，不是每個人都買得起，而且賣給誰對我來說很重要，我不會輕易賣給任何人，因為我不認為每個人都配得到這個NFT。」他強調持有這個NFT具有長期投資價值，「多年後，人們終會意識到這個NFT的價值，這是數字世界的蒙娜麗莎。」

2021年3月，Sina Estavi以290萬美元買入上述NFT，是次交易受市場關注。Sina Estavi近日將該NFT拍賣易手，上標價4800萬美元。當時他表示，一旦成功拍賣，將會把一半所得捐給慈善基金會。

惟截至上周三首輪報價期結束時，Sina Estavi僅收到7個投標，出價最高0.09個以太幣（當日市值約277美元），無論比起其一手買入價，還是目標價也大打折扣。即使Sina Estavi及後收到更多報價，惟最高出價亦只有約1萬美元，意味Sina Estavi持貨一年間，該NFT帳面價格暴跌逾九成。

據內媒報道，NFT收藏家兼一家NFT交易集團的市場營銷主管Mitch Lacsamana認為，現時已有很多人厭倦NFT這個策略，意味NFT「大勢已去」。全球藝術市場資訊供應商Artnet分析稱，這個NFT的轉售價格暴跌可能會產生更廣泛的影響，標誌著NFT這個曾被認為是一種長期且具有價值的賭注的時代結束。