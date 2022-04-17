滴滴指，公司將繼續探索在符合公司及股東利益的適當措施，包括探索在另一間國際認可的交易所上市的可能性，惟須遵守適用規則、法規、政策和指導。退市完成後，公司的美國存託憑證和普通股能否在場外交易，取決於股東和獨立第三方的行為，公司將不參與。

滴滴在2021年6月底在紐交所上市，不久便被網信辦實施網絡安全審查，將應用程式下架，市傳公司沒有理會中證監推遲在境外市場的要求。滴滴在12月宣布展開從美國退市的工作，同時準備到港交所掛牌，今年1月市傳已經開始與港交所就上市事宜進行非正式磋商，不過上月有消息指，因為公司在未能達到中國監管機構有關全面整改處理用戶敏感數據的系統這一要求之後，已經暫停赴香港掛牌上市的籌備工作。

中證監負責人回應滴滴退市公告時，表示滴滴自主退市是特定個案，與其他在美上市中概股無關，與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，不影響雙方合作進程。

中證監指，滴滴退市是企業根據市場和自身情況作出的自主決策，中證會一貫堅持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則，要求上市公司切實保護投資者，尤其是中小投資者的合法權益。