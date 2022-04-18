分產業而言，第一產業增加值1.09萬億元，按年增長6%；第二產業增加值10.62萬億元，增長5.8%；第三產業增加值15.3萬億元，增長4%。

今年1至3月，規模以上工業增加值按年增長6.5%，勝預期，此前增幅為7.5%；社會消費品零售總額按年增加3.3%，勝預期；全國固定資產投資按年增加9.3%，勝預期。全國房地產開發投資27765億元，按年增長0.7%；其中，住宅投資20761億元，增長0.7%。

首季度，全國城鎮新增就業285萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.5%。

國家統計局指，中國首季經濟延續恢復發展態勢，總體運行在合理區間。同時國內外環境複雜性不確定性加大，經濟發展面臨較多困難和挑戰。

下階段，要統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，把穩增長放在更加突出的位置，加大宏觀政策實施力度，紮實做好「六穩」、「六保」工作，著力穩定宏觀經濟大盤，持續穩就業穩物價，切實保障民生，保持經濟運行在合理區間。

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