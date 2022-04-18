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三星資產朴晟辰：港仍是金融中心 來港履新遇第五波 成「機場唯一外國人」

去年底全球新冠疫情趨穩，朴晟辰當時接受三星資產運用（香港）新CEO一職時大概沒想過這會是一段奇遇。朴晟辰笑言，今年2月中在本港第五波疫情嚴峻時來港履新，當時「全班機只有他一個不是香港人」，香港機場員工見到他的工作簽證時「好像顯得很驚訝」。他坐在國金二期45樓的辦公室接受本報訪問時回想這段經歷也莞爾而笑——當日是他來港兩個月後第一次到辦公室，也是第一次面對面與核心員工見面。他說這段經歷相當特別，但當許多人質疑香港是否仍是香港，他卻很有信心地說︰「香港仍是亞洲的金融中心」。

明報記者 廖毅然

朴晟辰曾為三星資產運用（紐約）的總裁，來港前在首爾總部工作。由於香港是集團開拓亞洲區的主要據點，他去年底被委以重任，只是意料之外是香港政府批出工作簽證已是兩個月後。當時他預訂了21日的檢疫酒店，笑說入境大堂都是香港人，「職員似乎對仍有外國人來港感到詫異」。較幸運的是他來港時政府已修訂檢疫政策，他只須留在酒店14天。檢疫完畢後他到處找在港韓國人想聚舊，卻全都跟他表示「已經回韓國」。他帶點無奈地說：「韓國的確診個案不比香港少，但人們都趕着離開香港了。」

疫情令各行各業工作模式有變，三星資產也一樣，去年底朴晟辰一直在網絡上與香港員工溝通，即使來港後也一樣，訪問時辦公室只有少數員工在場，朴晟辰也是當天才第一次與香港的業務要員親身會面。朴晟辰表示，在紐約工作時常常舉辦數百人的講座，但疫情後都變成網絡研討會（webinar），他現在或者不需要一個大的會議室，反而需要一個能拍攝影片再上載至YouTube等平台作宣傳的辦公空間。

港投資者愛跟風 冀改變此風氣

他說疫情改變很多，他來港的經歷相當特別，但當許多人質疑香港是否仍是香港，他卻很肯定地說「香港仍是亞洲的金融中心」。他認為即使是新加坡，在股市流通性、投資工具、金融基建的深度與各種解決方案等，都未及香港豐富。不過，相比韓國及他工作過的美國，香港的投資者風險偏好相當不同，喜歡追逐市場趨勢，他希望透過完善香港的產品線，改變這一投資風氣。三星資產運用與美國ETF發行商Amplify的合作會是第一步（見另稿），他希望可以推出更多類型產品。

[專訪]