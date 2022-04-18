集團旗下持股25%的上海電子承廣工程對恒大的工程計提最多，去年度計提達10.21億元；其次為持股25%的上海三菱電梯，年內計提8.09億元。其指出，子公司正在積極追索相關應收款項，雙方正結合恒大復工復產情況就償付既往應收款項進行積極溝通，集團也正在配合恒大的復工復產。現時沒有對恒大方面新增應收賬款。

至於在阿聯酋參與的迪拜光伏光熱電站EPC工程項目方面，折合約253億元，其中四期項目及五期項目已開工。但是綜合考慮疫情引起的設備材料、人工漲價因素，及對疫情未來走勢的初步預估，出現超支情況。隨著項目安裝進入高峰期，疫情對相關抗疫成本、材料價格及航運成本的投入增加，致迪拜項目預計總體虧損約41.6億元，連同此前在2020年尾計提合同虧損10.6億元在內，到2021年度共實際發生虧損31.2億元。其因應需在2021年度對迪拜項目計提預計合同虧損10.4億元。

其續指出，由於2021年度未有淨利潤，因此不派息。其留存未分配的利潤，計劃用於滿足日常經營的流動資金需求，應對可能產生的經營風險，將為中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。