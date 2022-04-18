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上海電氣料去年度因恒大「拖數」撥備7.61億人幣

上海電氣（2727）公布，因應客戶恒大集團（3333）總值42.29億元（人民幣，下同）應收賬款、票據及合同，有關應收增款項亦因為恒大經營困難而陸續出現逾期情況，集團的子公司及聯營公司相應在2021年度計提共20.23億元，累計計提21.02億元。其預期，2021年度因應恒大相關工程產生損失7.61億元。另亦要因應迪拜光伏光熱電站EPC工程項目，計提合同虧損10.4億元。

集團旗下持股25%的上海電子承廣工程對恒大的工程計提最多，去年度計提達10.21億元；其次為持股25%的上海三菱電梯，年內計提8.09億元。其指出，子公司正在積極追索相關應收款項，雙方正結合恒大復工復產情況就償付既往應收款項進行積極溝通，集團也正在配合恒大的復工復產。現時沒有對恒大方面新增應收賬款。

至於在阿聯酋參與的迪拜光伏光熱電站EPC工程項目方面，折合約253億元，其中四期項目及五期項目已開工。但是綜合考慮疫情引起的設備材料、人工漲價因素，及對疫情未來走勢的初步預估，出現超支情況。隨著項目安裝進入高峰期，疫情對相關抗疫成本、材料價格及航運成本的投入增加，致迪拜項目預計總體虧損約41.6億元，連同此前在2020年尾計提合同虧損10.6億元在內，到2021年度共實際發生虧損31.2億元。其因應需在2021年度對迪拜項目計提預計合同虧損10.4億元。

其續指出，由於2021年度未有淨利潤，因此不派息。其留存未分配的利潤，計劃用於滿足日常經營的流動資金需求，應對可能產生的經營風險，將為中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。