集團去年收入為238.45億元，按年跌19.8%，當中物業開發、物業投資及酒店營運的收入分別約221.92億元、9.57億元及6.96億元2021年按權益合併收入約442.83億元，按年跌3.9%。

集團2021年淨利潤率為10.7%﹔2021年核心毛利率為21.2%，較2020年的31.5%跌10.3個百分點﹔2021年按權益合併核心毛利率為23.3%，亦較2020年的31%跌7.7個百分點。

集團截至去年底的負債比率為79.2%，按年升17.5個百分點，截至去年底的現金及銀行結餘的賬面金額約294.48億元，2020年底為445.8億元。集團指若干物業開發公司須將若干數目的已收預售物業的所得款項存入指定銀行戶口作為承建相關物業的擔保按金。

債務方面，集團截至去年底的銀行及其他貸款、優先票據及境內公司債券分別約418.57億元、274.55億元及74.06億元。當中銀行及其他貸款中有75.81億元將於一年內償還，約233.54億元將於二至五年內償還，以及約109.22億元將於五年後償還。

在優先票據中，約75.51億元將於一年內償還，約180.13億元將於二至五年內償還，以及約18.92億元將於五年後償還。在境內公司債券中，約52.02億元將於一年內償還，以及約22.04億元將於第二年償還。