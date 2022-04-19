個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.86%，折合報363.71元；阿里巴巴（9988）跌2.79%，折合報92.84元；美團（3690）跌4.38%，折合報148.41元；匯控（0005）跌0.18%，折合報53.15元；建行（0939）跌1.44%，折合報5.78元。

道期現升0.364%；標期現升0.46%；納期現升0.68%。 日股現升0.58%，韓股現升0.91%，澳股現升0.58%。

紐油現跌0.08%或0.08美元，報108.12美元；布油現升0.09%或0.1美元，報113.27美元；金價現跌0.06%或1.36美元，報1977.55美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0038厘，報2.8489厘。

今日焦點股份可留意：

人行上周五宣布降準0.25個百分點，放水5300億元人民幣。留意內銀。

361度（1361）首季主品牌零售額錄高雙位數增長。

合景泰富（1813）去年純利挫逾六成，上市後首不派息。

易居（2048）未償還到期優先票據，觸發交叉違約。

上海電氣（2727）料去年度因恒大「拖數」撥備7.61億人幣。

比亞迪（1211）盈喜料首季純利最多增3倍。

比亞迪電子（0285）發盈警，料料首季少賺最多85%，指疫下封城影響生產。

翠華（1314）2.64億向華潤出售總部，稱擬套現開新餐廳。

德昌電機（0179）：受原料價上升及關廠影響，料全年盈利跌三成。

高鑫（6808）發盈警料全年度由盈轉虧，虧損最多9.5億。

阿里影業（1060）發盈喜，料財年淨利潤不少於4000萬人幣。

恒隆地產（0101）：料武漢恒隆府於5月底預售。

龍光（3380）15億境內債獲展期15個月。

內地傳招行（3968）行長被查，觸發招行A股急跌逾7%。

嗶哩嗶哩（9626）直播部門據報或將整體裁員。

退出廣州多個舊改項目，時代中國（1233）回應：正常企業經營行為。

建業新生活（9983）：3月新增在管面積34萬平方米。

國航（0753）3月客運運力投入按年跌63%。

東航（0670）3月客運運力投入按年降約62%。

國泰航空（0293）上月載客3萬人次按年升65%，貨運力較最低位回升逾40%。

中國神華（1088）3月煤炭銷量按年跌8.3%。

渣打（2888）擬退出非洲及中東地區七個市場的境內業務。

莎莎（0178）上季香港同店銷售升22.6%，擬年內再減店舖。

永嘉（3322）首季同店銷售按年跌22%。

迅銷（6288）中期多賺近四成，上調全年純利預測至1900億日圓。

安踏（2020）：首季同名品牌產品銷售額按年增最多20%。

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