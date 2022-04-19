moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR跌312點 夜期低水166點 美期亞股向上

美股向下，港股ADR跌312點或1.47%，報21210點，即月恒指夜期跌169點，報21352點，夜期低水166點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.86%，折合報363.71元；阿里巴巴（9988）跌2.79%，折合報92.84元；美團（3690）跌4.38%，折合報148.41元；匯控（0005）跌0.18%，折合報53.15元；建行（0939）跌1.44%，折合報5.78元。

道期現升0.364%；標期現升0.46%；納期現升0.68%。 日股現升0.58%，韓股現升0.91%，澳股現升0.58%。

紐油現跌0.08%或0.08美元，報108.12美元；布油現升0.09%或0.1美元，報113.27美元；金價現跌0.06%或1.36美元，報1977.55美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0038厘，報2.8489厘。

今日焦點股份可留意：

人行上周五宣布降準0.25個百分點，放水5300億元人民幣。留意內銀。

361度（1361）首季主品牌零售額錄高雙位數增長。

合景泰富（1813）去年純利挫逾六成，上市後首不派息。

易居（2048）未償還到期優先票據，觸發交叉違約。

上海電氣（2727）料去年度因恒大「拖數」撥備7.61億人幣。

比亞迪（1211）盈喜料首季純利最多增3倍。

比亞迪電子（0285）發盈警，料料首季少賺最多85%，指疫下封城影響生產。

翠華（1314）2.64億向華潤出售總部，稱擬套現開新餐廳。

德昌電機（0179）：受原料價上升及關廠影響，料全年盈利跌三成。

高鑫（6808）發盈警料全年度由盈轉虧，虧損最多9.5億。

阿里影業（1060）發盈喜，料財年淨利潤不少於4000萬人幣。

恒隆地產（0101）：料武漢恒隆府於5月底預售。

龍光（3380）15億境內債獲展期15個月。

內地傳招行（3968）行長被查，觸發招行A股急跌逾7%。

嗶哩嗶哩（9626）直播部門據報或將整體裁員。

退出廣州多個舊改項目，時代中國（1233）回應：正常企業經營行為。

建業新生活（9983）：3月新增在管面積34萬平方米。

國航（0753）3月客運運力投入按年跌63%。

東航（0670）3月客運運力投入按年降約62%。

國泰航空（0293）上月載客3萬人次按年升65%，貨運力較最低位回升逾40%。

中國神華（1088）3月煤炭銷量按年跌8.3%。

渣打（2888）擬退出非洲及中東地區七個市場的境內業務。

莎莎（0178）上季香港同店銷售升22.6%，擬年內再減店舖。

永嘉（3322）首季同店銷售按年跌22%。

迅銷（6288）中期多賺近四成，上調全年純利預測至1900億日圓。

安踏（2020）：首季同名品牌產品銷售額按年增最多20%。

 

其他報道

361度首季主品牌零售額錄高雙位數增長

美股向下 假期後成交縮 道指跌39點