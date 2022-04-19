恒指今早低開412點或1.92%，報21106點，成交金額25億元；國指今早低開156點或2.13%，報7228點。恒生科技指數開市報4215點，跌2.41%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。長和（0001）、中石化（0386）、港鐵（0066）貢獻恒指較多。
騰訊（0700）開市報365.8元，跌2.3%；阿里巴巴（9988）開市報92.55元，跌3.09%；美團（3690）開市報146.5元，跌5.61%。友邦（1299）開市報77.5元，跌3.31%。
藍籌15隻升，45隻下跌，6隻無升跌。長建（1038）升0.93%，報54元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌10.13%，報53.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報31.1元，升1.63%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報185.1元，跌10.15%。
恒指10天線(21682.92點)跌穿20天線(21734.93點)。科指續低於10天線(4402.45點)、20天線(4479.93點)。
人行上周五宣布降準0.25個百分點，放水5300億元人民幣。工商銀行（1398）開市報4.73元，跌0.42%；建行（0939）開市報5.8元，跌1.02%。
361度（1361）首季主品牌零售額錄高雙位數增長。開市報4.07元，跌1.21%。
合景泰富（1813）去年純利挫逾六成，上市後首不派息。開市報3.29元，跌6.8%。
易居（2048）未償還到期優先票據，觸發交叉違約。開市報0.85元，跌3.41%。
上海電氣（2727）料去年度因恒大「拖數」撥備7.61億人幣。無成交，報1.98元。
比亞迪（1211）盈喜料首季純利最多增3倍。開市報240元，升0.08%。
比亞迪電子（0285）發盈警，料料首季少賺最多85%，指疫下封城影響生產。開市報14.68元，跌2.52%。
翠華（1314）2.64億向華潤出售總部，稱擬套現開新餐廳。開市報0.214元，升12.63%。
德昌電機（0179）：受原料價上升及關廠影響，料全年盈利跌三成。無成交，報10.44元。
高鑫（6808）發盈警料全年度由盈轉虧，虧損最多9.5億。開市報2.51元，跌3.09%。
阿里影業（1060）發盈喜，料財年淨利潤不少於4000萬人幣。開市報0.69元，升1.47%。
恒隆地產（0101）：料武漢恒隆府於5月底預售。開市報17元，升0.12%。
龍光（3380）15億境內債獲展期15個月。開市報2.53元，跌3.8%。
內地傳招行（3968）行長被查，觸發招行A股急跌逾7%。開市報53.7元，跌10.13%。
嗶哩嗶哩（9626）直播部門據報或將整體裁員。開市報185.1元，跌10.15%。
退出廣州多個舊改項目，時代中國（1233）回應：正常企業經營行為。開市報3.16元，跌4.24%。
建業新生活（9983）：3月新增在管面積34萬平方米。開市報4.26元，跌0.47%。
國航（0753）3月客運運力投入按年跌63%。開市報5.82元，無升跌。
東航（0670）3月客運運力投入按年降約62%。開市報2.65元，跌0.75%。
國泰航空（0293）上月載客3萬人次按年升65%，貨運力較最低位回升逾40%。開市報7.67元，跌0.39%。
中國神華（1088）3月煤炭銷量按年跌8.3%。開市報25.5元，跌3.04%。
渣打（2888）擬退出非洲及中東地區七個市場的境內業務。無成交，報51.4元。
莎莎（0178）上季香港同店銷售升22.6%，擬年內再減店舖。開市報1.45元，無升跌。
永嘉（3322）首季同店銷售按年跌22%。無成交，報0.335元。
迅銷（6288）中期多賺近四成，上調全年純利預測至1900億日圓。無成交，報38.8元。
安踏（2020）：首季同名品牌產品銷售額按年增最多20%。開市報91.55元，跌1.66%。
破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見52.5元，開市報52.5元，升0.1%。
異動股
上升異動股，包括，翠華控股（1314）開市報0.214元，升12.63%；福耀玻璃（3606）開市報32元，升9.22%；君實生物（1877）開市報53.6元，升6.24%；恒智控股（8405）開市報0.9元，升5.88%；創勝集團醫藥（6628）開市報27元，跌1.82%；新晨中國動力（1148）開市報0.475元，升4.4%；中國新城鎮（1278）開市報0.099元，升4.21%；華能國電（0902）開市報3.64元，升3.7%；雅迪（1585）開市報12.68元，升3.59%；陽光紙業（2002）開市報2.38元，升3.48%；大唐發電（0991）開市報1.28元，升3.23%。
下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報185.1元，跌10.15%；招商銀行（3968）開市報53.7元，跌10.13%；百濟神州（6160）開市報104.6元，跌7.84%；萬國數據（9698）開市報34元，跌7.1%；合景泰富（1813）開市報3.29元，跌6.8%；兗煤（1171）開市報24.35元，跌6.35%；美團（3690）開市報146.5元，跌5.61%。
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