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金管局：轉數快上月登記破千萬 未來繼擴闊應用

金管局總裁余偉文今日在《匯思》撰文回顧數碼銀行發展，提及不少交易數據。他指轉數快推出三年多以來，登記總數於上月突破1000萬。今年3月，轉數快平均每日處理的即時交易已達到83.1萬宗，涉及金額63億港元及2億元人民幣。本港零售銀行經轉數快和即時支付結算系統處理的本地轉帳中，有98%由客戶透過數碼渠道作出轉帳指示，只有2%是經非數碼渠道（如分行）。至於跨境匯款，在去年上半年，亦有80%是客戶透過數碼渠道進行。他表示，未來轉數快應用還會進一步擴闊，繼續為香港的零售支付寫下新一章。

8間虛擬銀行在2020年間陸續正式開業後，至2021年底已合共開立超過120萬個戶口。計及所有零售銀行，單就去年上半年，透過數碼渠道開立的個人戶口佔所有新開立個人戶口的39%，相比2019全年只有17%的個人戶口透過數碼渠道開立，可見數碼渠道開戶愈來愈受市民歡迎。而中小企以數碼渠道開立銀行戶口的比率，增幅更為顯著，由2019年全年的僅佔1%，急升至去年上半年的20%。

數碼渠道銷售投資和保險產品的佔比以倍數增長，去年上半年，零售銀行透過數碼渠道進行的投資交易達2.7萬億元，較2019年下半年升近120%。至於長期保險保單，在2019年下半年，只有4%透過數碼渠道銷售，但到去年上半年佔比已上升至12%。

余偉文提及，當局留意到銀行近年逐漸整合和改善實體銀行設施的規模、網絡分佈和營運模式，例如搬遷、合併和關閉分行，同時利用創新科技提供傳統櫃枱服務，包括引入「視像櫃員機」以遙距視像方式與客戶互動等。他指出，無論銀行使用何種方式和渠道提供服務，銀行都應充分考慮不同人士的需要，提供便利的措施和設施，包括長者、殘障人士、弱勢社群和其他因沒有足夠相關知識、能力和設備而無法有效使用數碼化銀行服務的人士，因為這是銀行業必須秉持的公平待客原則，也是推動普及金融發展必不可少的。