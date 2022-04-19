8間虛擬銀行在2020年間陸續正式開業後，至2021年底已合共開立超過120萬個戶口。計及所有零售銀行，單就去年上半年，透過數碼渠道開立的個人戶口佔所有新開立個人戶口的39%，相比2019全年只有17%的個人戶口透過數碼渠道開立，可見數碼渠道開戶愈來愈受市民歡迎。而中小企以數碼渠道開立銀行戶口的比率，增幅更為顯著，由2019年全年的僅佔1%，急升至去年上半年的20%。

數碼渠道銷售投資和保險產品的佔比以倍數增長，去年上半年，零售銀行透過數碼渠道進行的投資交易達2.7萬億元，較2019年下半年升近120%。至於長期保險保單，在2019年下半年，只有4%透過數碼渠道銷售，但到去年上半年佔比已上升至12%。

余偉文提及，當局留意到銀行近年逐漸整合和改善實體銀行設施的規模、網絡分佈和營運模式，例如搬遷、合併和關閉分行，同時利用創新科技提供傳統櫃枱服務，包括引入「視像櫃員機」以遙距視像方式與客戶互動等。他指出，無論銀行使用何種方式和渠道提供服務，銀行都應充分考慮不同人士的需要，提供便利的措施和設施，包括長者、殘障人士、弱勢社群和其他因沒有足夠相關知識、能力和設備而無法有效使用數碼化銀行服務的人士，因為這是銀行業必須秉持的公平待客原則，也是推動普及金融發展必不可少的。