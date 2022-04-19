moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

【久利生專欄】NFT不可盡試當真

一個月前寫有關周星馳《國產凌凌漆》造型的NFT圖像的一點看法，班門弄斧，看來是不幸言中其「痛點」- 版權問題。該團隊因侵犯電影公司版權而致歉，並強調未來不會以任何方式使用該NFT圖像，白名單即變黑名單。

未來不會再出這款？即時反應是已流出市面的(若有)是否即變絕版NFT反更值錢？定變廢圖JPG？適逢曾俊華都推出Choi yeah NFT，性質不同，但也瞬即已遭人假冒設立多個平台專頁，要急於澄清並沒有經包括OpenSea進行。

這亦切中筆者所提及的募資問題。資產股分化(securitisation)的機動性及靈活度已不如代幣化(tokenisation)。除了藝術工作者文化人音樂家潮人作品可炒獨特性及稀缺性，娛樂圈也以其他手段量化粉絲熱情、商業化他們的網上網下參與度，例如「試當真」都出NFT。

據報，這個名為NTR(Next Trial Run)的企劃，會安排每月精選影片搬上大銀幕，演員親身謝票，又會由網絡伸延到實體的舞台劇，另設藝訓班發掘和栽培人才，並可出席獨家電影首映禮等 - 全部NFT優先。

作為主腦人物的游學修，原來也是以結果為目標，希望可在兩年內完成大計，並坦言是為了錢，並稱NFT模式可以令他們更直接得到大家的支持，認為有錢就會有成本（本錢？），便會有機會。「是我目前接觸過最雙贏的方法。你反對的話，未來一周我會不停開Live。」

娛樂新勢力食住去中心化的大浪，出NFT都無可厚非，加上近兩年疫情，創作人手停口停，通過自己製作而有認證的作品來募資，完全值得支持。但筆者向來又最怕聽人講締造雙贏、協同效益之類，雖然未有機會參與形同AMA(ask me anything)的反向路演直播，但網上粉絲問起roadmap就好像已經有點「愈問愈擔心」。YouTube上也是意見分歧、正反參半。

而令人意外的是（也可能是筆者under the wrong impression），這種「有錢齊齊搵」的務實說法，似乎在年輕人當中得不到最大支持及共鳴？其實他們不少都抱課金的心態，「輸晒都係咁多」，也似乎不問回報，但對NFT很有保留，不求手中資產升值，卻怕短視「Cap水」令作品質素大幅貶值，變《真係唔好笑》。粉絲嚴格來說其實不當作是投資，金錢上沒有downside risk，那是否試當真的定位太講理想，變相形成了道德責任或金融潔癖？

這陣子，好像全世界所有物品都賣5000港元的，不夠也mark up都夠為止。犯疫規罰5000、訂酒店房5000、試當真NFT又巧妙地剛好定價5000港元左右，即0.2以太幣（ETH)，共發行6000枚NFT，有傳媒估算約共值3000萬港元。樓盤內部認購、新股頂頭槌飛在香港「行之有效」，NFT也有白名單制，買入的當刻含金量一樣，其後的內涵值卻因人而異。

要benchmark的話，無論形式及時間上，杜汶澤旗下節目製作品牌「喱騷」早前推出一萬個「喱DAO」NFT，公開發售定價為0.26以太幣（ETH），折合約6200港元。翻查Opensea記錄，開盒後其地板價有上有落，但總算大致平穩。當然也要靠前作所積累的口碑，及其近兩年在網上建立的人氣。DAO的共治概念更值得參考，試當真售出2000枚是合理數字，希望是唱低高走，但如無意外橫行格局。

新聞寫日本歌舞伎也要NFT，指原本在劇場表演但因受疫情衝擊，今年初首度採用真人演出、即時合成 CG 直播「META源氏物語」作品。其中擷取12個30秒至分半鐘的段落做成 NFT，每段1萬日圓（約625港元）及2段特別限定片段1.5萬日圓（約938港元）定價公開發售，難以比較但也可作參考。

投資除了是說故事，track record也很重要，同一個小區的100毛，大家都是度橋搵廣告，「腦細」（網友對林日曦之稱呼) 及「修仔」(網友對游之稱呼），外界對兩人的信任度又可有高低？蕭山好，package劉也好，都可以用來提升自己。但NTF是一場公投，班底將來一旦變動又如何？有人退出會如何影響？處理上可能無法不嚴謹些、成熟些、專業些。專家Dickson都沒法只試當真。

像大和歌舞伎，出NFT固然是應對轉型，吸引年輕一輩之餘，也提高海外知名度。雖然可採用加密貨幣支付，但其設定的購買對象取向，以日圓做穩定幣，「或許仍有傳統藝術工作者保守一面的考量。」這便是項目方應有之義，此級數而又在本地的話，筆者只想到YouTube破億播放次數的Beyond《海闊天空》，可以出NFT嗎？

「股票價格可升可跌」、「借錢梗要還、咪畀錢中介」、「借定唔借？還得到先好借」。看來NFT遲早都要設計一句類似的官式disclaimer，到時第一個寫的會值幾多個ETH…? 如果到時法修還可以容許眾籌的話。

久利生