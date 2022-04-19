未來不會再出這款？即時反應是已流出市面的(若有)是否即變絕版NFT反更值錢？定變廢圖JPG？適逢曾俊華都推出Choi yeah NFT，性質不同，但也瞬即已遭人假冒設立多個平台專頁，要急於澄清並沒有經包括OpenSea進行。

這亦切中筆者所提及的募資問題。資產股分化(securitisation)的機動性及靈活度已不如代幣化(tokenisation)。除了藝術工作者文化人音樂家潮人作品可炒獨特性及稀缺性，娛樂圈也以其他手段量化粉絲熱情、商業化他們的網上網下參與度，例如「試當真」都出NFT。

據報，這個名為NTR(Next Trial Run)的企劃，會安排每月精選影片搬上大銀幕，演員親身謝票，又會由網絡伸延到實體的舞台劇，另設藝訓班發掘和栽培人才，並可出席獨家電影首映禮等 - 全部NFT優先。

作為主腦人物的游學修，原來也是以結果為目標，希望可在兩年內完成大計，並坦言是為了錢，並稱NFT模式可以令他們更直接得到大家的支持，認為有錢就會有成本（本錢？），便會有機會。「是我目前接觸過最雙贏的方法。你反對的話，未來一周我會不停開Live。」

娛樂新勢力食住去中心化的大浪，出NFT都無可厚非，加上近兩年疫情，創作人手停口停，通過自己製作而有認證的作品來募資，完全值得支持。但筆者向來又最怕聽人講締造雙贏、協同效益之類，雖然未有機會參與形同AMA(ask me anything)的反向路演直播，但網上粉絲問起roadmap就好像已經有點「愈問愈擔心」。YouTube上也是意見分歧、正反參半。

而令人意外的是（也可能是筆者under the wrong impression），這種「有錢齊齊搵」的務實說法，似乎在年輕人當中得不到最大支持及共鳴？其實他們不少都抱課金的心態，「輸晒都係咁多」，也似乎不問回報，但對NFT很有保留，不求手中資產升值，卻怕短視「Cap水」令作品質素大幅貶值，變《真係唔好笑》。粉絲嚴格來說其實不當作是投資，金錢上沒有downside risk，那是否試當真的定位太講理想，變相形成了道德責任或金融潔癖？

這陣子，好像全世界所有物品都賣5000港元的，不夠也mark up都夠為止。犯疫規罰5000、訂酒店房5000、試當真NFT又巧妙地剛好定價5000港元左右，即0.2以太幣（ETH)，共發行6000枚NFT，有傳媒估算約共值3000萬港元。樓盤內部認購、新股頂頭槌飛在香港「行之有效」，NFT也有白名單制，買入的當刻含金量一樣，其後的內涵值卻因人而異。

要benchmark的話，無論形式及時間上，杜汶澤旗下節目製作品牌「喱騷」早前推出一萬個「喱DAO」NFT，公開發售定價為0.26以太幣（ETH），折合約6200港元。翻查Opensea記錄，開盒後其地板價有上有落，但總算大致平穩。當然也要靠前作所積累的口碑，及其近兩年在網上建立的人氣。DAO的共治概念更值得參考，試當真售出2000枚是合理數字，希望是唱低高走，但如無意外橫行格局。

新聞寫日本歌舞伎也要NFT，指原本在劇場表演但因受疫情衝擊，今年初首度採用真人演出、即時合成 CG 直播「META源氏物語」作品。其中擷取12個30秒至分半鐘的段落做成 NFT，每段1萬日圓（約625港元）及2段特別限定片段1.5萬日圓（約938港元）定價公開發售，難以比較但也可作參考。

投資除了是說故事，track record也很重要，同一個小區的100毛，大家都是度橋搵廣告，「腦細」（網友對林日曦之稱呼) 及「修仔」(網友對游之稱呼），外界對兩人的信任度又可有高低？蕭山好，package劉也好，都可以用來提升自己。但NTF是一場公投，班底將來一旦變動又如何？有人退出會如何影響？處理上可能無法不嚴謹些、成熟些、專業些。專家Dickson都沒法只試當真。

像大和歌舞伎，出NFT固然是應對轉型，吸引年輕一輩之餘，也提高海外知名度。雖然可採用加密貨幣支付，但其設定的購買對象取向，以日圓做穩定幣，「或許仍有傳統藝術工作者保守一面的考量。」這便是項目方應有之義，此級數而又在本地的話，筆者只想到YouTube破億播放次數的Beyond《海闊天空》，可以出NFT嗎？

「股票價格可升可跌」、「借錢梗要還、咪畀錢中介」、「借定唔借？還得到先好借」。看來NFT遲早都要設計一句類似的官式disclaimer，到時第一個寫的會值幾多個ETH…? 如果到時法修還可以容許眾籌的話。

久利生