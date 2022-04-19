moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

內媒指光大證券六黨委成員被問責 董事長閆峻遭降職

據內地媒體《第一財經》報道，光大證券（6178）董事會、監事會及高級管理局出現人事大地震，涉及共六名黨委成員被問責，幾乎相當於班子一半成員，當中包括董事長兼黨委書記閆峻被撤銷黨內職務，降為光大集團部門副職，改由執行董事兼總裁劉秋明暫代董事長，至於集團黨委書記則將從光大銀行（6818）調任，並指已經選定人選。

光證昨日股價收報5.31元，跌1.3%。截至昨晚止，暫未見光大證券發公告澄清有關傳言。集團最近一次是於4月14日發出公告，表示將於4月28日舉行董事會會議討論今年首季度業績，署名董事成員包括報道提到被撤黨內職務的閆峻。

報道指，光大第二把手監事長劉濟平亦捲入事件，會被處留黨察看一年，其職級被降為光大證券部門副職。紀委書記范洪波被給予警告處分，公司副總裁王忠、梅鍵則被批評教育，劉秋明則誡勉談話。

至於今次光證「大地震」原因，據報道引述知情人士指，事件與有人違反「中央的八項規定精神」有關。報道續稱，中央第五巡視組今年2月22日對光大集團巡視的反饋意見公布指，光大集團部分直管企業違反中央八項規定精神問題屢禁不止，形式主義、官僚主義問題比較突出，防範化解重大風險隱患存在差距，內部治理體系有短板等問題。