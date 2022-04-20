芝加哥聯儲行長Evans預計利率可能調高至中性水平以上，但沒必要一次升息超過50基點。亞特蘭大聯儲行長警告不要為了給通脹降溫而加息太多。美國3月份新屋開工數意外升至2006年以來最高水平，多戶型住宅的開工建設速度達到2020年1月以來最快。美股三大指數向上，升幅曾見逾1個月最多。
道瓊斯工業平均指數收漲499點，升幅1.46%，報34911點。標普500指數收漲70點，升幅1.61%，報4462點。納斯達克綜合指數收漲287點，或2.16%，報13619點。
Nike升4.12%，報137.05美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而Travelers跌4.89%，報176.16元，拖低道指59點。
科技股方面，蘋果收市報167.4元，升1.41%，谷歌母公司Alphabet收市報2600.18元，升1.82%，亞馬遜收市報3162.31元，升3.48%，Facebook收市報217.31元，升3.1%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.77%，報456點。德國DAX指數收跌0.08%，報14153點；法國CAC 40指數跌0.83%，報6534點；英國富時100指數收跌0.2%，報7601點。