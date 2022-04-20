芝加哥聯儲行長Evans預計利率可能調高至中性水平以上，但沒必要一次升息超過50基點。亞特蘭大聯儲行長警告不要為了給通脹降溫而加息太多。美國3月份新屋開工數意外升至2006年以來最高水平，多戶型住宅的開工建設速度達到2020年1月以來最快。美股三大指數向上，升幅曾見逾1個月最多。