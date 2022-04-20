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港股ADR升47點 夜期低水44點 美期跌 亞股個別發展

美股向上，港股ADR升47點或0.22%，報21074點，即月恒指夜期跌9點，報20984點，夜期低水44點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.34%，折合報365.22元；阿里巴巴（9988）升0.17%，折合報91.66元；美團（3690）升0.21%，折合報146.3元；匯控（0005）升0.83%，折合報53.89元；建行（0939）升0.11%，折合報5.76元。

道期現跌0.051%；標期現跌0.37%；納期現跌0.92%。日股現升0.95%，韓股現跌0.42%，澳股現升0.73%。

紐油現升1.14%或1.17美元，報103.73美元；布油現升0.97%或1.05美元，報108.3美元；金價現跌0.15%或3.11美元，報1946.98美元；美國10年期債息現升1.06%或0.0312厘，報2.9673厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，ASM PACIFIC（0522）、中國電信（0728）、中國建築興業（0830）等。

心連心化肥（1866）折讓約12.5%配股，股東減持。

中海油（0883）首季料多賺62%至89%。

內媒指光大證券（6178）六黨委成員被問責，董事長閆峻遭降職，今早公司公布因工作調整原因，閆峻辭去董事長、董事及董事會戰略與發展委員會召集人職務。

中國鐵塔（0788）首季多賺29%，收入升7%。

招商局港口（0144）斥23.4億元增持上海國際港務至28.06%。

亞洲金融集團（0662）主席陳有慶昨辭世，其子陳智思接任主席。

招商局港口（0144）斥23.4億元增持上海國際港務至28.06%。

李寧（2331）首季同店銷售錄20%至30%低段增長。

歌禮（1672）新冠口服藥下半年提交臨床試驗申請。

東方海外（0316）首季收益增71%，航線網絡嚴重擁堵。

 

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