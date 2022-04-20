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恒指低開54點 建行、阿里、工行拖累大市

恒指今早低開54點或0.27%，報20972點，成交金額25億元；國指今早低開30點或0.43%，報7137點。恒生科技指數開市報4149點，跌0.16%。

建行（0939）、阿里巴巴（9988）、工行（1398）拖累大市。友邦（1299）、美團（3690）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。

建行（0939）開市報5.68元，跌1.22%；阿里巴巴（9988）開市報91.1元，跌0.44%；工行（1398）開市報4.66元，跌1.27%。

藍籌9隻升，36隻下跌，21隻無升跌。美團（3690）升0.96%，報147.4元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌2.67%，報4.01元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，11隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報78元，升1.83%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報47.95元，跌1.74%。

恒指續低於10天線(21568.43點)、20天線(21709.04點)。科指續低於10天線(4359.02點)、20天線(4460.18點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，ASM PACIFIC（0522）開市報78元，升1.83%。中國電信（0728）開市報3.1元，無升跌。中國建築興業（0830）開市報2.26元，無升跌。

心連心化肥（1866）折讓約12.5%配股，股東減持。開市報6.92元，跌6.86%。

中海油（0883）首季料多賺62%至89%。開市報11.4元，跌2.06%。

內媒指光大證券（6178）六黨委成員被問責，董事長閆峻遭降職，今早公司公布因工作調整原因，閆峻辭去董事長、董事及董事會戰略與發展委員會召集人職務。開市報5.21元，跌1.88%。

中國鐵塔（0788）首季多賺29%，收入升7%。開市報0.92元，無升跌。

招商局港口（0144）斥23.4億元增持上海國際港務至28.06%。無成交，報14元。

亞洲金融集團（0662）主席陳有慶昨辭世，其子陳智思接任主席。開市報3.5元，升0.57%。

招商局港口（0144）斥23.4億元增持上海國際港務至28.06%。無成交，報14元。

李寧（2331）首季同店銷售錄20%至30%低段增長。開市報60.35元，升1.77%。

歌禮（1672）新冠口服藥下半年提交臨床試驗申請。開市報5.29元，升12.79%。

東方海外（0316）首季收益增71%，航線網絡嚴重擁堵。開市報208.2元，升1.96%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見5.07元，開市報5.07元，升1.4%；思捷（0330）創52周高，見1.53元，開市報1.53元，升2%；金輝控股（9993）創52周高，見4.94元，開市報4.94元，升0.82%。

異動股

上升異動股，包括，歌禮製藥（1672）開市報5.29元，升12.79%；復星旅遊文化（1992）開市報11.56元，升9.47%；銀建國際（0171）開市報0.47元，升6.82%；李氏大藥廠（0950）開市報2.14元，升4.9%；中教控股（0839）開市報6.64元，升4.73%；IGG（0799）開市報3.45元，升4.55%；指尖悅動（6860）開市報0.198元，升4.21%；景福集團（0280）開市報0.405元，升3.85%；同仁堂國藥（3613）開市報10.72元，升3.68%。

下跌異動股，包括，中國心連心化肥（1866）開市報6.92元，跌6.86%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報7.4元，跌0.54%；康健（3886）開市報0.395元，跌3.66%；山東黃金（1787）開市報17元，跌3.41%；新城悅（1755）開市報9.85元，跌3.05%；普拉達（1913）開市報47元，跌2.99%；招金礦業（1818）開市報8.8元，跌2.98%；中石油（0857）開市報4.01元，跌2.67%；敏實集團（0425）開市報17.56元，跌2.23%；粵豐環保（1381）開市報3.3元，跌2.08%；神州控股（0861）開市報3.8元，跌2.06%。

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