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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌1.13點子至0.18768%。

港元現報7.843元貶值6點子，曾貶值最多11點子，報7.8435元，亦曾升值最多9點子，報7.8415元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.43點子至0.0472%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.08518%；2星期HIBOR升0.71點子至0.11869%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.19點子至0.515%；6個月期HIBOR升0.49點子至1.00381%；12個月期HIBOR跌0.07點子至1.80363%。

美元指數現報100.805貶值0.156點或0.15%。

美元1個月期LIBOR報0.59443%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4068%，終止連續1日擴闊，利差是2022年4月18日後最低，當日差距為-0.4072%。

對上一次終止連續1日擴闊，是2022年3月31日，當日利差報-0.1439%。

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