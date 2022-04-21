美股個別發展，道指連升2日，累計升749.1點，標指納指則向下。聯儲局官員陸續發表息口言論，鴿派的舊金山聯儲行長支持迅速加息以使利率在年底達到中性水平；芝加哥聯儲行長預測可能在未來兩次會議各加息50基點。短期利率交易員預計聯儲局未來兩次會議每次加息50基點已是板上釘釘。數據方面，美國3月份中古屋銷量按月下降2.7%，降至2020年以來最低水平，最近一周抵押貸款利率升至12年新高。