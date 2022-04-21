美股個別發展，道指連升2日，累計升749.1點，標指納指則向下。聯儲局官員陸續發表息口言論，鴿派的舊金山聯儲行長支持迅速加息以使利率在年底達到中性水平；芝加哥聯儲行長預測可能在未來兩次會議各加息50基點。短期利率交易員預計聯儲局未來兩次會議每次加息50基點已是板上釘釘。數據方面，美國3月份中古屋銷量按月下降2.7%，降至2020年以來最低水平，最近一周抵押貸款利率升至12年新高。
道瓊斯工業平均指數收漲249點，升幅0.72%，報35160點。標普500指數收跌2點，跌幅0.07%，報4459點。納斯達克綜合指數收跌166點，或1.23%，報13453點。
IBM升7.1%，報138.32美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻60點，而迪士尼跌5.56%，報124.57元，拖低道指48點。
科技股方面，蘋果收市報167.23元，跌0.1%，谷歌母公司Alphabet收市報2560.8元，跌1.51%，亞馬遜收市報3079.96元，跌2.6%，Facebook收市報200.42元，跌7.77%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.84%，報460點。德國DAX指數收漲1.48%，報14362點；法國CAC 40指數漲1.38%，報6624點；英國富時100指數收漲0.37%，報7629點。