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恒指低開163點 ATM拖累大市 科指跌1.94%

恒指今早低開163點或0.79%，報20780點，成交金額22億元；國指今早低開85點或1.21%，報7012點。恒生科技指數開市報4054點，跌1.94%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

騰訊（0700）開市報352元，跌2.76%；阿里巴巴（9988）開市報88.75元，跌2.15%；美團（3690）開市報139元，跌4.07%。

藍籌23隻升，30隻下跌，13隻無升跌。匯控（0005）升1.39%，報54.7元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌4.07%，報139元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報78元，升2.09%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報30.8元，跌8.06%。

恒指續低於10天線(21393.47點)。科指續低於10天線(4285.87點)。

ASM PACIFIC（0522）首季盈利增57%，預計第二季收入升5.8%。開市報78元，升2.09%。

內地核准3核電新建機組，據報投資近1200億。中廣核（1816）開市報2.08元，升0.48%。上海電氣（2727）開市報1.93元，升0.52%。東方電氣（1072）開市報8.08元，升0.62%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國建築（3311）無成交，報9.35元。中國聯通（0762）開市報3.86元，無升跌。香港寬頻（1310）開市報9.05元，無升跌。國藥控股（1099）開市報17.1元，跌0.7%。

佳兆業健康（0876）全年經審核純利236萬，不派息。無成交，報0.074元。

Club Med營業額大增5倍，復星旅文（1992）首季扭虧。開市報10.82元，升2.46%。

中國華融（2799）3股東申請將內資股轉H股，為恢復公眾持股量舖路。無成交，報0.395元。

保利協鑫（3800）：首季淨利潤約30億人幣。開市報2.7元，升3.05%。

藥明巨諾（2126）治血癌研究申請獲批。無成交，報8.09元。

中國抗體製藥（3681）多發性硬化症藥物研究申請獲批。無成交，報2.27元。

理想汽車（2015）：供應鏈影響4月生產，部分訂單延遲交付。開市報94.05元，跌4.23%。

中電信（0728）首季純利升12%至72.23億元人民幣。開市報3.09元，升0.32%。

陽光房地產（0435）：第三季度寫字樓及零售物業續租租金錄7%或以上負增長。開市報3.85元，無升跌。

兗礦能源（1171）：商品煤首季銷量按年跌2.8%。開市報22元，跌0.45%。

阿里（9988）董本洪：利潤和綠色發展非「非此即彼」。開市報88.75元，跌2.15%。

五礦地產（0230）首季合約銷售額按年跌逾30%。無成交，報0.75元。

國泰（0293）成立「企業可持續航空燃油計劃」，匯豐友邦等參與。開市報7.44元，升0.68%。

歌禮製藥（1672）：兩款新冠肺炎用藥料明年上市。開市報4.8元，升2.35%。

破頂股表現

破頂股包括，泰凌醫藥（1011）創52周高，見0.32元，開市報0.32元，升28%。

破底股方面

破底股包括，德昌電機（0179）見52周低9.6元，開市報9.6元，跌0.31%。

異動股

上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）創52周高，見0.32元，開市報0.32元，升28%；三葉草生物（2197）開市報7.18元，升4.97%；愛康醫療（1789）開市報4.65元，升4.97%；創勝集團醫藥（6628）開市報25.85元，升1.37%；銀建國際（0171）開市報0.47元，升4.44%；雅各臣（2633）開市報0.71元，升4.41%；華盛國際（1323）開市報0.125元，升3.31%；美東汽車（1268）開市報26.95元，升3.06%；保利協鑫（3800）開市報2.7元，升3.05%；361度（1361）開市報4.17元，升2.96%；和黃醫藥（0013）開市報27.85元，升2.96%。

下跌異動股，包括，太平洋航運（2343）開市報4.02元，跌14.65%；萬國數據（9698）開市報30.8元，跌8.06%；國美（0493）開市報0.43元，跌6.52%；小鵬汽車（9868）開市報98.75元，跌5.77%；京東（9618）開市報211元，跌4.44%；理想汽車（2015）開市報94.05元，跌4.23%。

 