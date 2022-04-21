恒指低開163點後反彈，升至20944點重拾跌軌，以近半日低位收市，收報20,580點，跌364點或1.74%。大市半日成交額582億元。
科技股捱沽，恒生科技指數挫3.55%。美團（3690）、京東（9618）跌6%、7%。醫藥受壓，有色金屬礦石、新能源、電動車股亦沽壓明顯，藥明生物（2269）跌9%，贛鋒鋰業（1772）跌7%，信義光能（0968）、小鵬汽車（9868）跌6%。金融股靠穩偏好，建行（0939）跌幅小於1%，匯控（0005）升1.6%。國企內房股亦堅挺。消費消閒股表現反覆，安踏（2020）升近1%，銀娛（0027）九毛九（9922）回吐2%。蒙牛（2319）跌3%。
除了內需股外，若想分散投資，也可留意國際消費品牌如普拉達（1913）。普拉達去年扭虧為盈賺2.94億歐元，逐漸擺脫疫情帶來影響，特別亞太區零售表現強勁，去年銷售按年增長約三成，相比2019年亦升約三成。歐洲零售銷售雖然未恢復至2019年水平，但相比2020年按年升約三成半。集團維持中期收入目標45億歐元及息税前利潤率20%。去年收入33.7億元歐元、EBIT為14.5%。股價走勢上，普拉達上月低位回升至約53.5元有阻力，回調於50天線支持。短線仍在整固，預計46元附近有良好支持。
劉思明