在昨日會議上，多名議員均關注到衛星場的倒閉、裁員及員工失業問題，列席會議的經濟財政司司長李偉農指出，今次修法是規範承批賭牌公司、博彩中介人、合作人及管理公司各自的責任，衛星場問題則已多次討論，政府並無一刀切扼殺衛星場，並已提出設立3年過渡期。部份衛星場退場及困境，他認為是長期疫情造成，不夠客量所引發，並非政府修法引致。政府亦沒有要求衛星場退場，亦不希望有人退場，並謂仍有3年時間處理。他又指，不許管理公司收佣、分成及處理賬房運作，用意在避免有另類承批公司出現。

撇除有經營澳博（0880）衛星場巴比倫及勵宮的勵駿繼續停牌之外，有參與管理澳博旗下金碧匯彩娛樂場的匯彩控股（1180）、管理皇家金堡及君怡娛樂場的金利豐金融（1031），及經營英皇宮殿娛樂場的英皇娛樂酒店（0296）走勢各異，分別升3.95%、跌5.46%及跌1.52%。經營最多衛星場的澳博則跌5.68%，旗下經營華都、利澳及總統娛樂場的銀河娛樂（0027）則跌2.87%，在氹仔經營駿龍娛樂場的新濠博亞所屬母公司新濠國際（0200），亦跌4.69%。