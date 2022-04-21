本港大型連鎖超市惠康自去年11月起，推動為期一年的「食咗飯未」愛心米庫慈善行動，計劃推出至今短短5個月，累積捐款已達500萬元。在此計劃下，每出售1公斤御品皇香米，惠康即捐出0.5元予膳心連基金。
除了每月第一天的「愛心加倍日」，由4月22日起至4月28日，一連七日，惠康更發起「特別愛心加倍日」，即顧客每購買1公斤御品皇香米，惠康便會加碼一倍，捐出1港元，更額外送出御品皇頂級泰國茉莉香米500克一包，以答謝顧客支持。
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