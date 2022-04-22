恒指今早低開420點或2.04%，報20261點，再創3月16日18584.04點後新低。成交金額21億元；國指今早低開163點或2.35%，報6799點。恒生科技指數開市報3864點，跌3.15%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。石藥（1093）、港鐵（0066）、聯通（0762）貢獻恒指較多。
藍籌3隻升，57隻下跌，6隻無升跌。聯通（0762）升1.05%，報3.84元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌5.59%，報130.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報14.4元，無升跌；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報163元，跌6.16%。
恒指續低於10天線(21201.71點)。科指續低於10天線(4207.15點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，招商銀行（3968）開市報49.55元，跌2.46%。長城汽車（2333）開市報10.58元，跌3.29%。海螺環保（0587）創上市新低，見7.02元，開市報7.02元，跌3.04%。
知乎（2390）上市，定價32.06元。開市報24.95元，跌22.18%。
中移動（0941）上季多賺6.5%，5G套餐客按季增逾兩成。開市報53.45元，跌1.47%。
騰訊實物分派後，京東（9618）研派特別股息，下月4日或以前有定案。開市報196元，跌5.04%。
中廣核電力（1816）首季多賺20.1%，台山1號機組仍停機檢修。開市報2.01元，跌0.99%。
聯通（0762）第一季純利升20%，EBITDA升5.9%。開市報3.84元，升1.05%。
香港寬頻（1310）EBITDA升1%，中期息40仙增3%。開市報9.1元，升1.11%。
破底股包括，海螺環保（0587）創上市新低，見7.02元，開市報7.02元，跌3.04%；小米（1810）見52周低11.3元，開市報11.3元，跌1.91%；信義玻璃（0868）見52周低16.46元，開市報16.46元，跌2.83%；中國有贊（8083）見52周低0.13元，開市報0.13元，跌3.7%；耐世特（1316）見52周低4.14元，開市報4.14元，跌2.82%；國泰君安國際（1788）見52周低0.84元，開市報0.84元，無升跌；海通國際（0665）見52周低1.32元，開市報1.32元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）開市報0.25元，升7.3%；創勝集團醫藥（6628）開市報24.75元，跌1%；銀建國際（0171）開市報0.47元，升4.44%；中銀航空租賃（2588）開市報60.3元，升2.2%；TOMO Holdings（6928）開市報3.1元，升1.97%；宏光（6908）開市報4.37元，升1.86%；華盛國際（1323）開市報0.124元，升1.64%；中教控股（0839）開市報6.52元，升1.56%；正榮地產（6158）開市報0.66元，升1.54%；復星（0656）開市報8.26元，升1.47%；嘉里建設（0683）開市報21.1元，升1.44%。
下跌異動股，包括，知乎（2390）開市報24.95元，跌22.18%；安山金控（0033）開市報1.58元，跌14.59%；飛思達科技（1782）開市報0.72元，跌14.29%；佳兆業美好（2168）開市報5.61元，跌12.75%；蔚來集團（9866）開市報137元，跌7.06%；嗶哩嗶哩（9626）開市報163元，跌6.16%；百勝中國（9987）開市報320元，跌6.1%；小鵬汽車（9868）開市報94.35元，跌5.84%。
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